Nueva delegada de los Focolares en el Cono Sur

Claudia Cecilia Grigor (Aurora) fue presentada este 16 de abril como nueva responsable de la zona Cono Sur del Movimiento de los Focolares.

Durante la reunión del Consejo General de este miércoles 16 de abril, y con el necesario consenso, la presidenta del Movimiento de los Focolares, Margaret Karram, anunció el nombramiento de Claudia Cecilia Grigor, más conocida como Aurora, como nueva delegada de la zona Cono Sur.

Aurora es el nombre que le asignó Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, y significa María que anuncia el Sol=Jesús. “Todo un programa de vida”, describe la flamante delegada, nacida en Mendoza, Argentina.

Aurora conoció el Ideal de la Unidad cuando tenía 17 años, momento de la vida en el que “estaba atravesando una búsqueda profunda –cuenta–, algo que saciara mi vida”.

Aquel primer encuentro con los Gen (los jóvenes del Movimiento de los Focolares) le transmitió “una alegría que no tenía, ellos me comunicaron un ideal grande y, sobre todo, me hicieron conocer a Jesús”.

Dos años más tarde, la joven amante de la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza, la música y el baile viajó a la Mariápolis Lía en O’Higgins, provincia de Buenos Aires, para realizar una profunda experiencia que le hizo conocer su vocación a seguir a Jesús en la vida de Focolar. A los 21 años comenzó a prepararse en Loppiano, Italia, para ese Sí total a Dios y a su regreso a la Argentina vivió en el Centro Mariápolis de Paraná, en el focolar de Resistencia, en la Mariápolis Lía, en el focolar de Tucumán y luego en Buenos Aires, al servicio de la zona Cono Sur.

“Agradezco a Dios todo lo que me ha permitido vivir en cada lugar, con todos los matices que tiene la vida”, remarca Aurora. En la carta en la que se comunica a los miembros de los Focolares en el Cono Sur el nombramiento de la nueva delegada, Bernadette Ngabo y Ángel Bartol, delegados del Movimiento para la zona americana, expresaron su agradecimiento a Aurora “por su disponibilidad para este servicio”, asegurando a todos los miembros de la Obra de María “nuestra cercanía, unidad y oraciones para que todo sea vivido en una profunda, participada y generativa experiencia de unidad. Y queremos recordar a Griselda (Imvinkelried, quien partió a la Casa del Padre en noviembre del pasado año), pidiéndole que siga sosteniendo desde el cielo la vida de la Obra de María en esa estupenda zona y en particular a Aurora”.