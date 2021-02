Nuestro mate: infusión, zafra, recursos e impuestos

La geografía laboral del país es diversa. En tiempos de coronavirus, el trabajo escasea, pero siempre hay excepciones a la regla. Por eso nos trasladamos a Misiones, de la mano de nuestros “Bichos de campo”, gente que hace “periodismo que pica”, y van los sábados de 10 a 11 por Radio Argentina – AM 570.

En la emisión del 20 de febrero Nico Razzetti entrevistó a Luis Mancini, productor yerbatero de Misiones. El entrevistado explicó que mientras en Buenos Aires hay desempleo, en Oberá no consiguen gente para trabajar: “La falta de personal para la cosecha acá es crítica y eso es un tema político y tenemos que encontrar cómo ordenar eso”, señaló el productor en referencia a que los beneficiarios de planes sociales no quieren ser dados de alta como trabajadores temporarios para no perder el subsidio estatal, cuando, si esa restricción no existiese, podrían mejorar su calidad de vida al contar con los dos ingresos.

Mancini señaló que en la región se necesita mucha mano de obra, no solamente durante la cosecha, sino también en los secaderos de yerba mate. Su establecimiento está ubicado en Colonia Guaraní. Vende la yerba a través de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial Yapeyú, que luego es entregada a la Cooperativa Liebig, que la vende con la marca Playadito.

El entrevistado está preocupado porque los consumidores argentinos, a quienes reconoce como los ” veros patrones”, se quejan por el precio al público de nuestro infaltable producto, que está inflado por los impuestos: “En la yerba estamos zafando un poco respecto de lo que les pasa a otras economías regionales, pero igual no es razonable que una provincia viva de una sola economía regional”, apuntó el yerbatero.

Compartimos el audio de la entrevista:

Fuente: bichosdecampo.com