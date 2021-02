¡No te tengo miedo porque te amo!

Es Miércoles de Ceniza, el primer día de Cuaresma. Comenzamos este período sagrado con una carta de Cuaresma escrita por el ex obispo Klaus Hemmerle de 1978 en Aquisgrán. ¡Prestemos también atención a cada golpe y dejemos que Jesús entre en nuestras vidas!

¡Mis queridos hermanos y hermanas!

El otoño pasado estuvimos en una de las ciudades de nuestra diócesis. Una sala está llena por las noches, con más de 250 jóvenes reunidos. Realizarán un experimento de una semana. Se reúnen en pequeños grupos todas las mañanas antes del trabajo o la escuela. Seleccionan una palabra del evangelio, una imagen o un pensamiento sobre nuestra fe para guiarlos ese día. Y se reencuentran por la noche para compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente.

Presto atención a cómo los grupos experimentan esto. Esto es importante para mí y para todos. Después de todo, esto es una continuación de lo que comencé en mis dos últimas cartas pastorales: Vivamos la palabra de Dios, amémonos unos a otros como Él nos amó. De lo dicho, selecciono dos frases que me causaron una impresión particularmente profunda. “Queremos vivir con Jesús todo el día”. “En todas partes queremos entregar al Jesús sepultado”.

Sí, esto es cristianismo. No solo vivimos según algunos ideales y principios, sino que vivimos con Alguien que vive.

Ser cristiano significa encontrarlo, buscar al Jesús vivo; en otras palabras, escuchar su suave golpe y abrir la puerta frente a la cual se encuentra en nuestras inmediaciones.

Puede estar pensando, “Esto no es para mí. No soy tan piadoso. Me apego a lo que dijo hace 2.000 años y espero que tenga misericordia de mí al final de mi vida. ¿Pero tener una relación directa con Jesús, ahora, aquí en mi vida? No sé qué hacer con eso “. Y ese es el punto. Entra en nuestro mundo, nuestras circunstancias, comparte su vida y su muerte con nosotros. Pero no nos deja, no se hace a un lado. No, pero así como fue con los aterrorizados discípulos en Pascua, también lo hace con nosotros ahora. Prometió: “Estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:20) Se para frente a la puerta y llama. (véase Apocalipsis 3:20).

Quiere que lo pongamos en nuestras vidas. Quien haga esto, experimentará un cambio en su vida. Y las cosas también cambiarán gradualmente a su alrededor, si vive con el Jesús vivo.

Por supuesto, Jesús no restringe nuestra libertad. Si no queremos, no nos romperá la puerta a la fuerza. Se queda afuera y llama, tenemos que dejarlo entrar.

Entonces lo importante es escuchar los golpes. Porque hay muchos tipos: palabras, eventos, encuentros. Puedo vivir junto a ellos sin que nada cambie. Pero también puedo reconocer: ¡Esto es para mí! Y puedo unirme a él sin ningún alboroto piadoso, y de repente Él está allí en mi vida.

Hoy, me gustaría llamar su atención sobre ciertos tipos de golpes en particular. Estos parecen ser los más importantes, los más significativos.

Todo dolor, toda desilusión, toda oscuridad es una señal de que Él está a la puerta. Y eso significa: salgamos de nosotros mismos, abrámonos a él.

Nuestra tentación es salir, reprimir el dolor, huir de ellos. Y entonces huimos de ella, de la Vida.

Pero, ¿cómo se puede tocar cosas negativas? Bueno, Jesús no borró los pecados del mundo con un gesto descuidado, y no apagó el sufrimiento del mundo con solo presionar un botón omnipotente. No, quitó todo pecado, sufrió todo el sufrimiento hasta el final. Y esa fue la forma de entrar en una nueva vida, una vida sin límites. La escritura dice inequívocamente: “Si morimos con él, viviremos con él”. (2Tim 2.11).

Una vez hablé del precio de una vida cristiana como una gota de sangre al día. Vivir de manera diferente es superar el miedo paralizante al dolor. Significa reconocerlo en todas las malas noticias, en toda confusión, en todo problema y dolor, en el dolor por nosotros mismos y nuestros pecados, y en los hambrientos, perseguidos y solitarios de nuestra tierra.

Golpe. Y vayamos sin miedo a la puerta y abrámosle, para que también podamos decir lo que los mártires de la antigua iglesia dijeron a su verdugo: “¡No te tengo miedo porque te amo!” Pero solo pudieron decir esto porque previamente le habían dicho lo mismo al Señor: “¡No te tengo miedo porque te amo!”

Sí, digámosle esto cuando llama el jefe difícil de soportar, el compañero de cuarto impopular, el niño agresivo, la enfermedad, el trabajo inseguro, la frustración con la iglesia.

El golpe nos recuerda a algunos de nosotros no solo al visitante parado frente a la puerta, sino también a aquellos que fueron enterrados entre los escombros durante los bombardeos, en los campos de batalla y quizás en las minas. Un joven dijo: “Salva al Jesús sepultado. Pero no es él quien se está ahogando, sino nosotros mismos”.

Entonces, cuando escuchamos el golpe y abrimos la puerta, experimentamos la vida.

Los invito cordialmente a que vean los golpes juntos y abran la puerta una y otra vez. Entonces lo experimentamos, y a través de nosotros otros lo experimentan: ser cristiano significa vivir con alguien que vive.

¡Les deseo a todos el gozo y la bendición del Señor viviente!

Fuente: https://ujvarosonline.hu/lelkiseg/nem-felek-toled-mert-szeretlek