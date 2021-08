“No queremos que la Asamblea Eclesial quede en elites comunitarias, ni parroquiales”

Lo afirma Susana Nuin Núñez, directora del Centro de Estudios del Celam, quien trabaja en la convocatoria a la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y destaca sus objetivos y modalidad.

Susana Nuin Núñez, directora del Centro de Estudios del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), dio detalles de cómo es el camino preparatorio para la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que prosigue en su tiempo de escucha y se realizará en noviembre próximo.

“Yo me he preparado para esta Asamblea como una sinodalidad, que quiere decir con la participación de todos y en este sentido puedo decir que ha sido mi experiencia más fuerte, la de estar al servicio del Reino, al servicio de Jesús que ha estado presente en cada una de las realidades eclesiales a las que me ha convocado. Él ha estado siempre presente, como en cada prójimo, que se nos presentan con sus dolores y necesidades y a los que hay que responder prontamente individualmente pero especialmente en este tiempo en forma colectiva”, destacó en declaraciones al programa “Un Canto a la Vida” que se emite por Radio Grotte.

La especialista calificó la modalidad de la Asamblea Eclesial regional como “una propuesta innovadora y renovadora que marca un hito”, ya que -detalló- “fue decisión del Papa realizar una asamblea más que una conferencia y más que episcopal, eclesial, porque así incluye a todo el pueblo de Dios que somos todos: los laicos, los religiosos, las religiosas, en fin, todos los que formamos el cuerpo de Dios y en ella todos, incluido el Papa tienen expectativas muy grandes y por eso aun en tiempos de pandemia se resolvió no suspenderla, ya que son tiempos de dolor en que tenemos que aprender a escucharnos y sostenernos tal como sea posible.”

Respecto de las inquietudes y preocupaciones que se han estado relevando para pasarlas a debate en la Asamblea, Nuin Núñez consideró que “desde el Celam las preocupaciones que se han relevado son las mismas que el mismo papa Francisco pone en evidencia y tienen que ver con la realidad que se vive, es decir la vida del Evangelio que se hace realidad, realidad que se encarna en temas como el techo, la tierra, las migraciones, los derechos humanos, es decir realidades que aquejan a Latinoamerica”.

Asimismo, señaló que el pontífice introdujo una novedad: “Más que proponer los temas la Asamblea quiere estar a la escucha, a la escucha de lo que manifieste el pueblo de Dios, nosotros no imponemos nada. No queremos que queden en élites comunitarias, ni en élites parroquiales”.

“Si algo tiene que tener esta Asamblea Eclesial es precisamente escucha abierta a todos. La pandemia dejó en evidencia que debajo de la gran pandemia toda otra serie de pandemias y quizá se estaba necesitando un cambio de ruta, que gracias a eso se logró, un giro para salir del individualismo y tener una actitud de servicio hacia el otro.” concluyó.

La entrevista completa puede escucharse en el link.

La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe fue presentada en enero con un mensaje del papa Francisco en el que deseaba que la cita “no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios”, sino un momento de compartir con ellos, porque “la Iglesia se entrega en la fracción del pan, la Iglesia se entrega con todos, sin exclusión”.

El encuentro regional se celebrará del 21 al 28 de noviembre en Ciudad de México y se puede participar inscribiéndose como grupo, respondiendo a un cuestionario especial, también individualmente o bien organizando y participando en foros temáticos.

Mas información en la web https://asambleaeclesial.lat/escucha

