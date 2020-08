Llamamiento lanzado por la Pastoral Social de Paraná, Rosario, Reconquista y Santa Fe, a causa de los numerosos incendios “intencionados y no controlados” que han afectado seriamente a estas regiones, dañando gran parte de la biodiversidad presente en ellas.

“¡No más fuego en los humedales!” es el sincero llamamiento lanzado por la Pastoral Social de Paraná, Rosario, Reconquista y Santa Fe, a través de un video especial en YouTube. Recientemente, numerosos incendios “intencionados y no controlados” han afectado seriamente a estas regiones, dañando gran parte de la biodiversidad presente en ellas. Los humedales, explica el vídeo, son una riqueza medioambiental, un elemento de equilibrio fundamental para la naturaleza y el hombre, así como “un patrimonio sociocultural” importante no sólo para los pueblos originarios que viven allí, sino también para las generaciones posteriores. De ahí el llamamiento de la Pastoral Social a “un uso respetuoso” de estos recursos y la exhortación a aplicar las leyes que prohíben los incendios no autorizados y los sancionan. “Como cristianos”, continúa el vídeo, “reconocemos y apreciamos la tierra es una criatura de Dios, a la que como San Francisco de Asís, podemos llamar la ‘Hermana Madre Tierra'”.

Recordando la Encíclica “Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común” firmada por el Papa Francisco hace exactamente cinco años, la Pastoral Social argentina subraya que “estamos en medio de una crisis socioambiental cuya raíz está en el corazón del hombre”: “La degradación ambiental y la degradación humana y ética, están íntimamente unidas”. Por esta razón, el video exhorta a “no dejar que los signos de destrucción y muerte acompañen el camino de este mundo nuestro”. El llamamiento de la Pastoral Social concluye con el apoyo ofrecido por la Iglesia a “las poblaciones y organizaciones que piden que se cesen los incendios y que se dicten leyes que protejan los humedales, ‘pulmones del planeta’ repletos de biodiversidad”.

Fuente: Vatican News