Nadie sabe de la justicia como Él

Tras las huellas de Chiara.

Hoy les presentamos un texto de Chiara que hace parte del corpus de escritos de los inicios de su carisma denominado “cartitas de los primeros tiempos”. En esta carta se advierte la novedad, la profundidad y la centralidad de un punto nodal de la Espiritualidad de comunión. Se trata de la medida sin medida del amor gratuito de Jesús en el momento crucial de su abandono. En el escrito resplandece con una centralidad particular la expresión “aquí arriba, la justicia ha muerto”, queriéndonos indicar que la justicia adquiere otra dimensión. No solo es una virtud cardinal que da a cada uno lo suyo o lo que le corresponde. No hay nada más injusto para Jesús que la muerte en cruz y la experiencia de su abandono, sin embargo, Jesús, con ese Amor “alocado” por cada uno de nosotros hace de la injusticia una justicia que tiene la dimensión del amor.

¡Nadie como Él sabe amar! ¡Nadie sabe, como Él, consolar!

Él, que desde lo alto de la cruz me dice:

“¡…he hecho eclipsar todo lo mío… todo! Ya no soy hermoso; ya no soy fuerte; aquí ya no poseo la paz; aquí arriba, la justicia ha muerto; la ciencia no se sabe; la verdad desaparece. Queda solo mi amor, que ha vertido por ti mis riquezas de Dios.”

Él ha vertido en mi corazón una gran Pasión: ¡Es el Crucificado y Abandonado! ¡Así me dice y me llama con su “locura” de amor por mí, para seguirlo “alocadamente” de amor!1 1. Ch. Lubich, Ch. (1985). La unidad y Jesús Abandonado. Madrid-Buenos Aires: Ciudad Nuev, p., 64; (20102). Lettere dei primi tempi. Roma: Città Nuova, p. 65.

Artículo publicado en la edición Nº 630 de la revista Ciudad Nueva.