Nacidos un 4 de agosto

1901 – Louis Armstrong, cantante, director de orquesta y trompetista. Tuvo muchos éxitos, incluido el número 1 de 1964 en EE. UU. ‘Hello Dolly!’, El número 1 de 1968 en Reino Unido ‘What A Wonderful World’ más ‘When The Saints Go Marching In’, ‘Ain’t Misbehavin’ y ‘We Have All the Tiempo en el mundo ‘. Murió el 6 de julio de 1971.

1940 – Larry Knechtel, tecladista y bajista estadounidense, mas conocido como miembro de The Wrecking Crew, una colección de músicos de sesión con sede en Los Ángeles que trabajaron con artistas de renombre como Simon And Garfunkel , The Beach Boys , The Mamas & the Papas, The Monkees , The Partridge Family, The Doors y Elvis Presley y como miembro de la banda Bread de la década de 1970. Knechtel murió el 20 de agosto de 2009.

1947 – El músico y compositor de música electrónica alemán Klaus Schulze, que fue miembro de Tangerine Dream antes de lanzar una carrera en solitario que consta de más de 60 álbumes lanzados a lo largo de cinco décadas.

Miscelánea

1905: Argentina: un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata.

1944: en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) ―en el marco del Holocausto judío― un informador que nunca fue identificado delata ante agentes de la Grüne Polizei nazi el escondrijo (el Achterhuis) donde se ocultaba la niña Ana Frank (13 años) con su familia desde la ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942 hasta esa fecha. Ana Frank es conocida por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida en el Achterhuis.

1957: Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez.

1958 – Billboard presentó ‘The Hot 100 Singles Chart’, Ricky Nelson estaba en el número 1 con ‘Poor Little Fool’.

El Billboard Hot 100 es una gran lista de éxitos musicales de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, que ayuda a promover la industria musical nacional e internacional, y se define como la más importante de las listas de Billboard junto con la Billboard 200. La publicación del ranking Hot 100 se realiza semanalmente a través de la revista Billboard, y también vía Internet.

Según el registro histórico oficial, dicho tema ocupó la primera posición específicamente el 4 de agosto de 1958. A partir de esa semana y hasta el 3 de agosto de 2019, el Billboard Hot 100 ha tenido 1086 números uno diferentes.

1960: el III Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Bogotá, rechaza la expresión América Latina por considerarla incorrecta.

1962 – Los Rolling Stones tocaron en el primero de los 22 shows semanales en Ealing Jazz Club en Ealing, Londres. Fueron conocidos como The Rollin ‘Stones durante este período.

1963 – El semanario de música del Reino Unido The NME informó que los Beatles podrían anotar su primer éxito estadounidense con ‘From Me To You’, por aquel entonces, el simple estaba en las listas en la posición 116.

Ese día, Los Beatles se presentaron en el Queen’s Theatre de Blackpool. Tantos fanáticos se apiñaron alrededor del teatro, bloqueando todas las entradas, que los Beatles tuvieron que atravesar un área de construcción, subir y cruzar unos andamios hasta el techo del teatro, desde donde descendieron.

1964 – en Vietnam del Norte, la aviación estadounidense empieza a bombardear las zonas habitadas por civiles.

1965 – en Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson solicita al Congreso la aprobación de 1700 millones de dólares para el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Vietnam.

1967 – Pink Floyd lanzó su álbum debut The Piper At the Gates of Dawn en el que la mayoría de las canciones fueron escritas por Syd Barrett . En los años siguientes, el disco fue reconocido como uno de los álbumes de rock psicodélico seminales de la década de 1960. Cuando fueron revisados por los dos principales periódicos de música del Reino Unido en el Reino Unido, Record Mirror y NME dieron al álbum cuatro estrellas de cinco. El álbum que fue grabado en los estudios Abbey Road, Londres, durante el mismo tiempo que los Beatles grababan Sgt. Pepper alcanzó el puesto número 6 en la lista de álbumes del Reino Unido, pero no logró ubicarse en los EE. UU.

1968 – El segundo día de los dos días de Newport Pop Festival se llevó a cabo en Costa Mesa, California, con Blue Cheer, Eric Burdon & The Animals, Grateful Dead , Illinois Speed Press, Iron Butterfly , Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service y The Byrds. Más de 100.000 aficionados asistieron al festival.

1968: la aviación israelí ataca campos de comandos palestinos.

1968: en Buenos Aires, el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se consagra como el primer campeón invicto del fútbol de nuestro país.

1984 – Prince comenzó una carrera de 24 semanas en la cima de las listas de álbumes de EE. UU. Con Purple Rain. Su sexto álbum de estudio, que incluye los éxitos ‘When Doves Cry’ y ‘Let’s Go Crazy’, así como la canción principal, ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el séptimo álbum de bandas sonoras más vendido de todos los tiempos.

1990 – Mariah Carey comenzó una carrera de cuatro semanas en el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con ‘Vision Of Love’, su lanzamiento debut. ‘Vision Of Love’ fue nominada a tres premios Grammy en la 33ª ceremonia anual, celebrada el 20 de febrero de 1991: Grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación vocal pop femenina, ganando esta última.

1992 – triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el Gobierno racista sudafricano.

1996 – en la ciudad de Atlanta finalizan los Juegos Olímpicos de 1996.

1997 – En Arlés, Francia muere Jeanne Calment, la persona más longeva del mundo que se ha registrado. Tenía 122 años y 164 días.

2000 – Craig David anotó su segundo sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘7 Days’. A la edad de 19 años, se convirtió en el artista masculino más joven en obtener dos números 1 desde Donny Osmond en 1973.

2002 – Bruce Springsteen obtuvo su quinto álbum número uno en el Reino Unido con ‘The Rising’, también número uno en los Estados Unidos.

2012 – el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latýnina, consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y como el mejor nadador de la historia.