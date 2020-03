Música y cine: una dupla de película

En marzo de 1966, el conjunto norteamericano de Los Beach Boys grababa God only knows (Solo Dios sabe), como parte del álbum Pet Sounds, disco que fue un punto de inflexión en la música pop, como para ir virando hacia el rock sinfónico.

No lo lograron así nomás, Brian Wilson, líder del conjunto contrató a Brian Asher, brillante publicista londinense para que ayudara con las letras. Así forjaron God only knows, primera canción pop que se animó a mencionar a Dios y colocarlo en el título: ¡toda una jugada!

Pese a la composición impecable, la letra (grandiosa) y los arreglos (memorables), infinidad de emisoras radiales se negaron a pasarla, por considerar el título pecaminoso…



Tal vez no sea eterno

este inmenso amor que te tengo

Pregúntale a las estrellas

¿Qué sería de mí sin ellas?

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…



Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

La vida continuaría

pero ya sin poesía

Dios es quien cruza nuestros

caminos…



Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

El mundo no muestra nada

a unos ojos sin mirada

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…

Grabación paso a paso

Versión en vivo

Es uno de los temas favoritos de Paul McCartney

Por algo (God only knows) es el tema central de Love Actually, un clásico que no pierde vigencia, sólo Dios sabe nuestros destinos.

