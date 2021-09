Música en clave de vida

El martes 28 de septiembre de 1976, Motown publicaba “Songs in the Key of Life”, el decimoctavo álbum de estudio del genial músico estadounidense Stevie Wonder.

Se trató de un disco triple, lanzado por Tamla Records, una división de Motown. El álbum es considerado como la cumbre del “período clásico” de las grabaciones de Wonder. En nuestra humilde opinión, es un disco insuperable.

“Songs in the Key of life” se grabó entre los estudios Crystal Sound de Hollywood. Incluyó temas que son joyas clásicas y luminosas lo largo del tiempo: “Ngiculela”, “I Wish”, “Isn’t She Lovely”, o “Sir Duke”.

Allá por 1974, Wonder ya era una verdadera estrella de la música. Sus discos anteriores Talking Book, Innervisions y Fulfillingness ‘First Finale, fueron éxitos consecutivos y seguidos.

Curiosamente, el músico había considerado dejar la industria musical, y emigrar a Ghana para trabajar con pequeños discapacitados. Los planes para un concierto de despedida habían comenzado, pero Wonder posteriormente cambió de opinión al lograr uno de los mejores contratos de todos los tiempos con el sello Motown el 5 de agosto de 1975.

El acuerdo estipulaba un contrato de siete años, siete álbumes y jugosos millones para el artista.

Songs in the Key of Life se lanzó con sus 21 temas. Debutó en el número uno en la lista de álbumes pop de Billboard convirtiéndose en solo el tercer álbum en lograr esa hazaña y el primero de un artista estadounidense en ese momento. Los simples de ” I Wish ” como el siguiente, “Sir Duke”, alcanzaron el número uno en el Billboard Hot 100.

Songs in the Key of Life permaneció trece semanas consecutivas en el número uno de la cartelera, siendo el álbum con más semanas en el top de ventas durante el año.

Fue el segundo álbum más vendido de 1977 en Estados Unidos. Es considerado como la obra maestra de Wonder y uno de los mejores álbumes en la historia de la música, cuestión ratificada por este cronista. Infinidad de músicos han destacado la calidad del álbum y su influencia en su propio trabajo. Muchos artistas notables lo han citado como el mejor álbum de todos los tiempos.

Algunos de los “artistas” que intervinieron en la grabación de “Songs in the Key of Life”

Temas

Nótese el trabajo de autoría de Wonder, ha de ser poco frecuente que el intérprete, sea autor de la totalidad del disco triple ..

Disco uno

“Love’s in Need of Love Today” (Wonder) – 7:05 “Have a Talk with God” (Hardaway/Wonder) – 2:42 “Village Ghetto Land” (Byrd/Wonder) – 3:25 “Contusion” (Wonder) – 3:45 “Sir Duke” (Wonder) – 3:54. Tema escrito en homenaje a Duke Ellington, fallecido en 1974. Observad el notable contrapunto entre saxos y trompetas. La letra menciona artistas como Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. “I Wish” (Wonder) – 4:12 “Knocks Me Off My Feet” (Wonder) – 3:36 “Pastime Paradise” (Wonder) – 3:27 “Summer Soft” (Wonder) – 4:14 “Ordinary Pain” (Wonder) – 6:23

Disco dos

“Isn’t She Lovely” (Wonder) – 6:34, tema dedicado al nacimiento de su hija Aisha “Joy Inside My Tears” (Wonder) – 6:29 “Black Man” (Byrd/Wonder) – 8:29 “Ngiculela – Es Una Historia – I Am Singing” (Wonder) – 3:48. La versión original está cantada por el propio Wonder en 3 lenguas diferentes; zulú, español y inglés. “If It’s Magic” (Wonder) – 3:12 “As” (Wonder) – 7:08 “Another Star” (Wonder) – 8:28

A Something’s Extra Bonus

“Saturn” (Sembello/Wonder) – 4:53 “Ebony Eyes” (Wonder) – 4:08 “All Day Sucker” (Wonder) – 5:05 “Easy Goin’ Evening (My Mama’s Call)” (Wonder) – 3:56

De nuestra discoteca, compartimos este vinilo en vivo, tomado de un registro en vivo de 2015, en los Estados Unidos. Son 3 horas de disfrute.

La música es vida. ¡Gracias Stevie!

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Songs_in_the_Key_of_Life

https://quiquef.blogspot.com/2011/04/un-27-de-abril.html

https://jazzfunkbossaok.blogspot.com/2009/12/caleidoscopio-ngiculela-es-una-historia.html