Mons. Fernández revela motivación del Papa al regalar una reliquia del beato Acutis

“El fervor evangelizador movido por el amor es el testimonio que el Papa quiso destacar cuando me obsequió esta reliquia de su corazón misionero para la arquidiócesis de La Plata”, aseguró.

El arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel Fernández, compartió con la feligresía tres párrafos en los que el papa Francisco destaca el “corazón misionero” de Carlo Acutis, una pasión creativa por llevar a Cristo a los demás que hizo que alentara la rápida beatificación del joven italiano.

Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay salida. Por ejemplo, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante un riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven siervo de Dios Carlo Acutis.

Él sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo y de las novedades que podemos comprar, obsesionados por el tiempo libre, encerrados en la negatividad. Pero él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza”.

No cayó en la trampa. Veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de consumo y atontamiento. De ese modo, no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado, no le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado en cada uno. Así, decía Carlos, ocurre que “todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. No permitas que eso te ocurra.

El arzobispo platense valoró que Acutis rezara el rosario, tuviera una piedad eucarística intensa, cuidara mucho su oración personal y amara a María; pero reconoció que estas características son las de “muchos santos”.

“Pero es importante resaltar que él vivía todo eso como un joven de hoy, metido en el mundo, y con una gran preocupación misionera, dolido por ver que muchos jóvenes caían en el vacío. De hecho, una de tantas cosas que él ideó fue una exposición sobre los milagros eucarísticos con el objetivo misionero de acercar a otros al amor del Señor”, recordó.

“Este fervor evangelizador movido por el amor es el testimonio que el Papa quiso destacar cuando me obsequió esta reliquia de su corazón misionero para nuestra arquidiócesis”, aseguró, y concluyó: “Recemos para que pronto podamos recibirla en una hermosa celebración diocesana”.

Más información www.arzolap.org.ar y redes sociales.

Fuente: AICA

Para conocer más sobre Carlo Acutis, aquí podés encontrar libros que hablan de su vida.