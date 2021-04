Mickey Mask: la mirada futurista de Walt Disney

El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base norteamericana Pearl Harbor en Hawaii, destrozando varios acorazados de la marina estadounidense. Este hecho provocó el ingreso de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial.

Había que proteger a la población civil, especialmente a los niños, de potenciales ataques con armas químicas. Hawaii fue motivo de especial preocupación, de allí que a esa zona se destinaran miles de máscaras de entrenamiento militar para el uso de la población. El tema es que no había máscaras disponibles para proteger a los niños…

El 7 de enero de 1942, un mes después de Pearl Harbor, T.W. Smith, Jr., propietario de Sun Rubber Company, y su diseñador, Dietrich Rempel, con la aprobación de Walt Disney introdujeron una máscara protectora para niños. Este diseño de la máscara antigás de Mickey Mouse para niños se presentó al general de división William N. Porter, jefe del Servicio de Guerra Química. Después de la aprobación, Sun Rubber Products Company produjo máscaras de muestra para su revisión.

La máscara fue diseñada para que los niños la llevaran y la usaran como parte de un juego. Esto reduciría el miedo asociado con el uso de una máscara de gas y, con suerte, mejoraría su tiempo de uso y, por lo tanto, su capacidad de supervivencia.

La máscara antigás de Mickey Mouse fue diseñada para niños pequeños en un valiente intento de darles algo que funcionara y los animase a utilizarlos sin tanto miedo.

La Oficina de Defensa Civil compró la máscara de gas no combatiente M2 para niños pequeños para protegerlos de los agentes químicos. En las pruebas, con el entrenamiento adecuado y el buen arte de vender por parte del líder, se podría inducir a los niños pequeños a usar la máscara de gas durante períodos prolongados.

La máscara antigás de Mickey Mouse se produjo como parte del programa de producción de guerra. The Sun Rubber Company produjo aproximadamente 1.000 máscaras antigás de Mickey Mouse y obtuvo una ‘E’ del Ejército y la Marina por excelencia en la producción en tiempos de guerra en 1944. La producción de las máscaras antigás para no combatientes fue una de las producciones más exitosas durante la guerra. Afortunadamente, no se produjeron ataques químicos en los Estados Unidos.

Las máscaras antigás de Mickey Mouse se distribuyeron a altos funcionarios y otras personas durante la guerra como recuerdo. Cuando terminó la guerra, el deseo por la máscara se desvaneció. Sin embargo, mirando el producto con los ojos del siglo XXI, nos preguntamos si Walt Disney no habrá sido un adelantado para combatir no solo a elementos químicos, sino también a otros virus desconocidos …

