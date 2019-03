Michel Temer fue excarcelado pero enfrenta 10 causas judiciales

La Fiscalía pidió procesarlo por otro caso de corrupción en el que habría recibido sobornos por casi 10 millones de dólares.

Aunque el lunes el ex presidente de Brasil, Michel Temer, fue excarcelado, la Fiscalía solicitó la apertura de una nueva causa judicial, la que no pudo avanzar en su momento por los fueros especiales que lo protegían. Este lunes, Temer recuperó su libertad, ya que un juez resolvió que no había indicios de que pudiera obstaculizar la justicia, ocultar pruebas o fugarse. Sin embargo, su situación judicial es delicada ya que son 10 las causas judiciales en las que es acusado de diferentes delitos de corrupción.

El nuevo juicio penal que la Fiscalía solicitó abrir este martes es por corrupción pasiva. Los investigadores consideran que hubo una presunta responsabilidad en un caso del pago de un soborno de unos 130.000 dólares a un auxiliar. La denuncia fue presentada en 2017 ante la Corte Suprema, y no avanzó debido a que Temer contaba entonces con fuero privilegiado, fue confirmada este martes ante el juez federal de la 15ª corte de Brasilia, a donde el caso fue enviado luego de que Temer fuera sucedido en la Presidencia por el líder ultraderechista Jair Bolsonaro el pasado 1 de enero.

El Ministerio Público aclaró que se trata del caso abierto tras la divulgación de un vídeo en que el entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano auxiliar de Temer y que actuaba como asesor de la Presidencia, aparece recibiendo una maleta con medio millón de reales como parte de un soborno pagado por el gigante cárnico J&F para obtener favores del gobierno. De acuerdo con el organismo, la acusación penal es por el crimen de corrupción pasiva por “la recepción de ventaja indebida ofrecida por Joesley Batista (el controlador de la J&F) y entregada por el ejecutivo de la J&F Ricardo Saud”.

La Fiscalía agregó que la denuncia indica que los pagos del gigante cárnico por favores de la Presidencia sumaron unos 9,9 millones de dólares en nueve meses. Los pagos se referían a sobornos dirigidos al grupo político liderado por Temer (el MDB), que ha negado que fuese el beneficiario del dinero incautado en la maleta de Rocha Loures.

El video en que el entonces diputado recibe el dinero fue grabado frente a un restaurante en Sao Paulo el 28 de abril de 2017, un mes y medio después de que Joesley Batista acudiera a una reunión a la residencia presidencial para conversar con Temer sobre medidas del Ejecutivo para beneficiar a la empresa cárnica. Según la Fiscalía, esa reunión “fue intermediada por Rocha Loures para tratar asuntos no republicanos y para dar inicio a tratos delictivos”.

La petición para que la Justicia le abra un juicio al expresidente se produjo un día después de que Temer fuera puesto en libertad tras pasar cuatro noches en prisión preventiva bajo la acusación de ser el “líder” de una organización criminal que incurrió en delitos de corrupción durante los últimos 40 años. La liberación de Temer, de 78 años, fue ordenada por un magistrado de segunda instancia luego de que el juez de primera instancia ordenara el arresto el pasado lunes en el marco de un caso vinculado al Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil.