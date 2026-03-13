Margaret Karram reelegida al frente de los Focolares y Roberto Almada, nuevo Copresidente

Con más de dos tercios de los votos de los participantes en la Asamblea General y entre un largo aplauso, Margaret Karram fue reelegida ayer, 12 de marzo de 2026, Presidenta de los Focolares para un segundo mandato (2026-2031).

“Con la gracia de Dios y la ayuda de ustedes, acepto. Me ha conmovido profundamente el Salmo 94 de la liturgia de hoy: “Escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón”. A esta nueva llamada renuevo mi “sí”, mi plena adhesión a Dios junto a todos ustedes, al servicio de la Iglesia, del Movimiento y de la humanidad ”.

Estas son las primeras palabras de Margaret Karram, pocos minutos después de su elección como presidenta del Movimiento de los Focolares, el 12 de marzo de 2026, para un segundo mandato de cinco años.

Fue reelegida por las 261 personas con derecho a voto, en representación de las comunidades de los Focolares de los cinco continentes, que del 1 al 21 de marzo participan en la Asamblea General.

El nuevo copresidente es Roberto Almada, focolarino sacerdote argentino, elegido también por mayoría de dos tercios. Sucede a Jesús Morán, que ha concluido su segundo y último mandato (según el Decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida del 11 de junio de 2021).

“Acepto esta elección con la gracia de Dios y la protección de la Virgen —declaró Almada— y lo daré todo, con mis fuerzas, mi inteligencia y mi corazón; ¡pueden contar conmigo!”.

Las elecciones han sido confirmadas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, como autoridad competente de la Santa Sede, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Generales del Movimiento de los Focolares (Obra de María, arts. 79 y 88).

Margaret Karram, una vida al servicio del diálogo

Margaret Karram es la tercera presidenta de los Focolares, después de la fundadora, Chiara Lubich. En 2021 sucedió a María Voce, fallecida el pasado 20 de junio.

Árabe cristiana, nacida en Haifa (Israel), se formó en un contexto multirreligioso, madurando desde joven un fuerte compromiso con el diálogo entre culturas y credos diferentes. En Estados Unidos, hizo la licenciatura en Judaísmo en la American Jewish University de Los Ángeles, para asumir después cargos de responsabilidad en el Movimiento en Tierra Santa, trabajando paralelamente durante 14 años en el Consulado General de Italia en Jerusalén.

Reconocida a nivel internacional por su contribución al diálogo interreligioso ─premios Mount Zion (2013) y Santa Rita (2016) ─, participó en la Invocación por la Paz en los Jardines Vaticanos en 2014 junto al papa Francisco y los presidentes de Israel y Palestina. Elegida en 2021 presidenta del Movimiento de los Focolares para un primer mandato, ha intensificado la acción del Movimiento en el diálogo ecuménico e interreligioso. Se ha reunido con el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y ha participado como invitada en el reciente Sínodo de la Iglesia católica.

En 2023 fue nombrada miembro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Ha realizado viajes a Asia, América, Europa y el Pacífico para reunirse con las comunidades de los Focolares y con organizaciones comprometidas con el diálogo interreligioso. Entre sus actividades más recientes: el Genfest 2024 en Brasil, el foro por la paz en Estados Unidos en 2025 y la Conferencia internacional por el décimo aniversario de la Laudato si’. Autora, junto con Monica Mondo, del libro Per non sfiorarci invano (2023, Ed. Francescane), en 2025 publicó Prossimità, via alla pace – Pagine di vita (Ed. Città Nuova), dedicado a la cultura de la fraternidad y el diálogo.

Roberto Almada es el nuevo copresidente de los Focolares

Roberto Almada es un focolarino sacerdote argentino, médico psiquiatra y psicoterapeuta. Doctor en filosofía, fue uno de los promotores de la Escuela de Logoterapia en Uruguay y Paraguay. Forma parte del grupo que coordina itinerarios de acompañamiento espiritual y psicológico en el Instituto Universitario Sophia para América Latina y el Caribe y en el Instituto Logos de Caserta (Italia). Su actividad pastoral se ha centrado en el ámbito familiar a través del Movimiento Familias Nuevas, donde sigue proyectos de acompañamiento a parejas.

Autor del libro El cansancio de los buenos sobre las dinámicas del burnout, [agotamiento] traducido a varios idiomas (en Italia: «Il burnout del buon samaritano», Ed. Effatà) y coautor de Desafío Parejas, ambos publicados por Ciudad Nueva. Fue colaborador del Centro Internacional de los Focolares en Rocca di Papa (Italia) de 1999 a 2009 y consejero de dicho Centro de 2014 a 2021. Hasta 2026 vivió en Buenos Aires, comprometido con el Movimiento del Cono Sur en los ámbitos de la evangelización, acompañando a comunidades locales donde facilitó procesos de reorganización y cohesión, y del estudio.

Ha adquirido una notable experiencia en el ámbito eclesial y formativo en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, El Salvador, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina; ha acompañado a sacerdotes, comunidades religiosas y docentes católicos a través de cursos y ejercicios espirituales, prestando especial atención al apoyo en momentos de cansancio pastoral y al redescubrimiento del sentido de la misión. También ha trabajado en el acompañamiento de los jóvenes y, en el ámbito social, con personas migrantes.

¿Qué hace la presidenta del Movimiento de los Focolares?

Según los Estatutos generales, la Presidencia estará siempre a cargo de una focolarina consagrada con votos perpetuos: una elección que remite a una presidencia laica y femenina, deseada por la fundadora Chiara Lubich y confirmada por San Juan Pablo II. La presidenta está llamada a acompañar “con espíritu de unidad” a las comunidades de los Focolares presentes en 150 países, que abrazan el mensaje evangélico de la fraternidad universal en el contexto de una pluralidad cultural, social y religiosa. Entre sus tareas figuran la guía y la orientación de un movimiento que afronta los desafíos locales y globales de nuestro tiempo, y que está llamado en particular a sanar las fracturas personales y sociales de la existencia humana. Los Estatutos también recuerdan el estilo con el que la presidenta debe ejercer su responsabilidad: un liderazgo basado en el servicio y en la caridad evangélica, según la invitación de Jesús a hacerse siervos de todos (cf. Mc 10,44). Se le pide que sea constructora de puentes, promotora de la unidad y testigo del mensaje central de la espiritualidad de los Focolares, haciéndose su portavoz con coherencia y dedicación.

El rol del copresidente

El Copresidente ─elegido entre los focolarinos sacerdotes del Movimiento de los Focolares─ está llamado ante todo a trabajar en estrecha colaboración con la presidenta, compartiendo con ella las decisiones y contribuyendo a garantizar el discernimiento y la cohesión del Movimiento. Además de esta función principal, el copresidente colabora en la dirección general de la Obra, aportando su contribución a las cuestiones más relevantes y velando por la plena conformidad de la vida del Movimiento con la fe y la doctrina de la Iglesia.

La Asamblea de los Focolares continúa

En los próximos días, la Asamblea está llamada a elegir también el nuevo órgano directivo de los Focolares, es decir, a los consejeros generales, que serán los colaboradores más cercanos de la presidenta, y a debatir propuestas de modificación de los Estatutos generales.

El 21 de marzo, los participantes y observadores de la Asamblea serán recibidos en audiencia privada por el papa León XIV.

Stefania Tanesini

Fuente: Focolare.org