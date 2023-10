Margaret Karram: redescubrir el camino del respeto de los derechos humanos a través del diálogo y la reconciliación

La declaración de la presidenta del Movimiento de los Focolares tras el violento estallido en Tierra Santa el 7 de octubre de 2023: “Justicia, diálogo y reconciliación, instrumentos indispensables para construir la paz”.

No hay palabras para expresar el infinito dolor que siento en el corazón por las poblaciones de Israel y Palestina; por los muertos, los heridos, los rehenes, los desaparecidos, y sus familias, que el último y gravísimo estallido de violencia ha causado en mi tierra.

Con profunda fe, junto a todo el Movimiento de los Focolares, me uno al llamamiento del Papa Francisco, al del Patriarcado Latino de Jerusalén, a las palabras de paz de los líderes de las distintas iglesias cristianas y de los líderes de las Religiones -en particular de la región israelí-palestina- para pedir que se detengan las armas y que se comprenda que, como ha dicho el Papa Francisco en el Ángelus de hoy, “el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino que toda guerra es una derrota…”.

En la oración al Dios de la Paz y la Justicia, me uno también a aquellos que en todo el mundo ofrecen oraciones, sufrimientos y acciones, para que la paz triunfe sobre el odio y el terror. Mi especial agradecimiento a quienes me han escrito desde lugares de conflicto, como Ucrania, expresando su ofrecimiento y cercanía a pesar de la trágica situación en la que viven desde hace más de un año.

Esforcémonos por construir un mundo fraterno y hagamos todo lo posible para que estos pueblos y todos los que se encuentran en las mismas situaciones de inestabilidad y violencia encuentren el camino del respeto a los derechos humanos, donde la justicia, el diálogo y la reconciliación son las herramientas indispensables para construir la paz.

Roma, 8 de octubre de 2023.

Margaret Karram

Presidenta del Movimiento de los Focolares

Fuente: Focolares