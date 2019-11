Marchas y manifestaciones en Chile en una jornada de huelga nacional

Iniciativas multitudinarias se registran en las principales ciudades del país. Avanza la idea de arribar a una nueva constitución.

A lo largo de Chile, en las principales ciudades del país, durante un día de huelga general convocada por numerosas organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil, se registran marchas, manifestaciones masivas, cacerolazos que se unen al reclamo por los cambios que se exigen al gobierno desde hace más de tres semanas.

Los funcionarios del Legislativo han solicitado y conseguido que hoy las dos Cámaras no sesionen. En muchos casos, han sido organizados turnos éticos en servicios de particular sensibilidad, como los hospitales cuyos trabajadores adhieren a la huelga. Escuelas y universidades tanto públicas como privadas hoy no tienen clases.

También hay cortes de calles y rutas nacionales con barricadas y, en algunos casos, incidentes y choques con las fuerzas policiales.

En estas horas el presidente Sebastián Piñera ha mantenido conversaciones con los ex mandatarios, una praxis que en Chile se aplica ante decisiones particularmente importantes. Piñera se reunió con Eduardo Frei y Ricardo Lagos y ha conversado telefónicamente con Michelle Bachelet.

En estos días, ha tomado cada vez más consistencia la iniciativa de avanzar hacia una nueva Constitución nacional. La que está en vigencia fue impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Decenas de disposiciones constitucionales consideradas inadecuadas a un sistema democrático, han sido modificadas en 2005 por una amplia reforma. Sin embargo, sobre todo desde la oposición se señala que queda el enfoque de fondo de las normas constitucionales que condiciona un esquema de relaciones entre poderes del Estado, ciudadanos y organizaciones intermedias en armonía con un espíritu democrático y socialmente inclusivo.

El oficialismo propende por una reforma del texto o un texto que sea elaborado por el actual Congreso. Desde la oposición se prefiere primero la convocatoria de un plebiscito y sucesivamente avanzar a través de una asamblea constituyente o un proceso constituyente.