Manos, 4 videos para ayudar

Homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la pandemia por la artista Cristina Críscola.

Las propias manos de Cristina Críscola reflejan en esta muestra virtual las manos de médicos, enfermeras, cocineras, sacerdotes, fuerzas de seguridad, ONGs, misioneras, maestros y jóvenes voluntarios que están al servicio a más de 100 días de aislamiento social debido a la pandemia.

“Un día durante esta pandemia me miré las manos asombrada como si fuera la primera vez que las veía, y me aparecieron otras muchas manos de gente que estaba dando la vida por los enfermos, tan cerca de la muerte. Tanto coraje, altruismo, fuerza y amor –a pesar del miedo– me interpelaba. También el dolor de aquellos –los de la calle– a los que les oía decir: ‘¿A dónde quiere que vaya, si la calle es mi casa?’.”

Con un lenguaje plástico contemporáneo –al que la artista denominó “Fotoplástica”– y usando sus propias manos como modelo, Críscola creó varias series de obras que se tradujeron en 4 videos para ayudar a crear conciencia de la inestimable tarea que hace más de 100 días realizan las personas que están en la primera línea de la trinchera en la lucha por sobrevivir al coronavirus.

Los videos tratan sobre el encuentro hospitalario entre manos hospederas y manos hospedadas que protagonizan el milagro de la salvación comunitaria. Al trabajo plástico de Cristina se une la música instrumental creada por el compositor Edgar Ferrer evocando lo ancestral, lo telúrico y lo sagrado.

La muestra digital se realizará durante los sábados de julio con un primer video que se presentó el pasado 4 de Julio como forma de reconocimiento a los héroes y heroínas anónimas que cada día dan la vida trabajando sin descanso en la pandemia.

Ficha técnica

Curador: Claudio Villareal.

Producción Ejecutiva: Adrián Burset.

Música: Edgar Ferrer.

Voz en off: Lara Di Lascio.

Animación: Diego Medina.

Prensa: Maduque Bayá Casal.

Las próximas presentaciones serán “Linyeras” (11 de julio), “Manos” (18 de julio) y “Síntesis” (25 de julio). A la autora, además, se la puede seguir en sus redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Web

Biografía artística de Cristina Críscola

María Cristina Críscola es pintora. Nació en Buenos Aires en 1943. Egresó de la Escuela de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova” como Profesora Nacional Superior de Pintura, Especialidad Pintura Mural.

Asistió al curso de doctorado “Color, forma y contenido” de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde 1966 viene realizando exposiciones en la Argentina y en el exterior y participando en congresos internacionales sobre arte y educación. Ha sido directora de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano de Buenos Aires durante 12 años. Es docente de la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires.

En los años 90’ Críscola vivió y trabajó en el Centro Ave Arte de Loppiano (Florencia, Italia). Durante ese tiempo participó de la restauración de la capilla María Auxiliadora de Turín, en la pala de altar para la Iglesia San Pablo en Cuneo. Colaboró con la remodelación de la capilla de Monseñor Popard en el Vaticano y, como corolario de su permanencia en Italia, realizó una exposición de sus obras personales con el título “ La Spiritualitá nella Materia” (La Espiritualidad de la Materia) en el Claustro de Arnolfo, en la Basílica de la Santa Croce en Florencia, Italia, patrocinada por el municipio. Esta experiencia le ha resultado una real escuela ideal de Dios Belleza con Jesús en el medio.

En el 2004 se encargó del diseño y la realización de la puerta principal de la Basílica María Théotokos de la Ciudadela de Loppiano (Florencia, Italia).

Críscola es miembro del Movimiento de los Focolares y en su obra se advierte el “carisma de la unidad” de esa pertenencia. En la foto de la derecha junto a Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares. “Si hay algo que sabe expresar lo inexpresable, esto es el arte. Un arte al servicio del Eterno” (Chiara Lubich).