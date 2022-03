Malvinas, un enclave colonial

Adelanto de la presentación del libro: Malvinas: breve historia de un enclave colonial, escrito por Ricardo de Titto, y editado por Libertella.

QF – Abril es un mes especial, que nos trae a la memoria cuestiones importantes, más aún en 2022. Por eso nos comunicamos con el querido amigo, historiador, editor y un incansable escritor, Ricardo de Titto. Nos llega una novedad editorial, que lleva por título Malvinas: Breve historia de un enclave colonial. ¿De qué se trata, Ricardo?

RdT – Bueno, evidentemente que el tema Malvinas, mucho más en momentos de cierta incertidumbre como la que estamos pasando últimamente, es como una bandera de identidad a la que se aferran buena parte de la población argentina, como una forma de encontrar un sentido también incluso de pertenencia, frente a las ambigüedades de la situación.

Todo está ahí. Esos héroes, esa gesta, esas palabras que siempre nos mueven a encontrar o buscar puntos de referencia en el pasado. Entonces me pareció oportuno una reflexión a los 40 años desde la guerra, que permitirá ubicar el fenómeno Malvinas o la cuestión Malvinas, llamémoslo así, en una mirada geopolítica, histórica y geopolítica o geo historiográfica.

Nos corremos un poco de la inmediatez y veamos que desde el año 1500, esas dos grandes islas con un archipiélago alrededor más la zona de influencia de la Georgia Sandwich y las Islas Atlántico Sur, constituyen los territorios buscados y anhelados por las sucesivas potencias marítimas. Que las consideran algo así como una especie de “cabecera de puente” entre el Pacífico, el Atlántico y el Índico. Pero recordemos que tanto la Patagonia, como el Estrecho de Magallanes, y el territorio austral, han sido siempre una zona de conflicto entre las potencias. Resulta interesante analizar el siglo XXI, desde esa perspectiva global. Mucho más en el mundo absolutamente globalizado que tenemos hoy.

QF – Viniendo más al presente, hacés un recorrido en este trabajo de recopilación, no solo de entrevistas y demás, sino también en el material que aparecía en la prensa. Cubriendo el período de 1978, que son los prolegómenos del 2 de abril de 1982, ahí asoma información que contiene muchas señales.

RdT – Digamos la decisión de la dictadura, particularmente la del gobierno de Galtieri, aunque aparentemente en esto tuvo mucha influencia la Armada. En esto de lanzarse a las Malvinas, es una decisión que se encadena con la lógica interna del régimen militar, que era la de encontrar constantemente nuevos enemigos que le dieran legitimidad a su acción. Primero la guerrilla, luego generan un nuevo enemigo que es Chile. Y había claramente una metodología de la dictadura argentina, de proceder de este modo. Por ejemplo, el general Luciano Menéndez afirmaba “ahora vamos a ganar el Mundial del Beagle”. Entonces la construcción del enemigo, que pasó de ser la guerrilla urbana, a los chilenos y luego a Inglaterra.

La invasión a Malvinas fue fruto de un error de cálculo geopolítico absoluto de la dictadura que creyó que -gracias a sus buenos servicios en los planes de lucha contra el Frente Farabundo Martí en El Salvador o el Frente Sandinista de Liberación en Nicaragua- Estados Unidos iba a mantener una actitud presidente, cosa que el país del norte declaró desde el primer momento que no iba a ser así, que iba a ser solidario con Gran Bretaña. Reagan y Margaret Thatcher eran hasta amigos personales, además de coincidencias ideológicas profundas, por lo tanto, la especulación del gobierno, era un poco como gustaba hacer la dirigencia sindical: toco y me voy. O sea, tomamos las Malvinas y los obligamos a negociar. Fue un error de cálculo tan severo, que la Argentina se vio envuelta de pronto en una guerra en la que desde el punto de vista tecnológico, de equipamiento, estábamos en la época de las cavernas, mientras que los ingleses combatían como Star Wars. En nuestro caso, porque no se preparó con suficiente cuidado, en todo lo que implicaba un movimiento de esa naturaleza. Esto lo detallo con mucho cuidado en el libro. Porque todos los que, (como se afirma en la contratapa), peinamos canas o intentamos disimularlas, vivimos aquellos episodios. Pero todos los menores de 40 o 45 años tienen escasas referencias del proceso. Entonces son muchos los argentinos que necesitan leer una crónica, como para palpitar algo de lo que se vivió en aquellos días tan dramáticos del año 1982.

QF – “Malvinas: breve historia de un enclave colonial”, es un libro a la gorra. Siempre innovando el buen Ricardo, algo propio de un buen editor de textos. ¿Será porque la industria está cambiando?

RdT – Sí, me ocupé esta vez por una nueva variante que denomino “libro a la gorra”. Mi idea es que con la difusión del libro sencillamente me escriban un mail a RicardodeTitto@gmail.com, o me buscan en la página de facebook, como Ricardo de Titto. Yo envío el libro en formato pdf con el respaldo documental, con un power point con más de mil imágenes, cosas que pueda servir para ilustrarse, armar clases o preparar charlas. El lector, el maestro, y el público, lo recibirá por vía digital, a vuelta de correo.

Entonces el destinatario puede ser solidario y remitir algun monto que considere pertinente a mi cuenta bancaria.

QF – “Malvinas: breve historia de un enclave colonial”, gran trabajo de Ricardo de Titto, un libro a la gorra. Ricardo, te deseamos lo mejor, tanto para la versión digital como para la versión impresa. Te solicitamos la información vía mail, escribiéndote a RicardodeTitto@gmail.com y así establecemos contacto con el autor.

RdT – Sí, me escriben y a vuelta de correo electrónico, remito los archivos pertinentes. Espero que se apasionen con el material que habrán de recibir.

QF – Ya nos apasionamos Ricardo. Gracias por tu trabajo, por tu tiempo y por seguir escribiendo.

RdT – Gracias y hasta la próxima.