Los sonidos del silencio

Aún estando en nuestro propio nidito, suele ser difícil percibir el silencio. Pese a transitar la pandemia, con un nivel de ruido menor al habitual, es casi un milagro disfrutar de la ausencia de ruido. Máxime si tenemos en cuenta la cantidad de tecnodispositivos que emiten diversos pitidos a lo largo de todo el día.

Cuando eso logra acallarse, quizá un match de balompié, provoque que algunos energúmenos insulten a diestra y siniestra los goles, penales o jugadas varias. Algo que nos ratifica el escaso apego por disfrutar de la “liberación sonora”. Haga la prueba: si está en casa, cierre la ventana, apague la radio, el televisor e implore el silencio. ¿será posible?

El silencio absoluto es algo que no existe, ni en la ciudad, ni en la naturaleza.

Parafraseamos a John Biguenet quien califica a la negación del ruido como un bien escaso. Va más allá, y caracteriza la búsqueda del silencio como un signo distintivo de estos tiempos. Desde el silencio VIP, de las exclusivas salas de algunos aeropuertos, que nos permiten escapar del bullicio tan característico de estos tiempos, o la silente atmósfera de los autos de alta gama. No hay un silencio, sino que es una búsqueda (eterna).

El silencio se convirtió en una mercancía, algo que se compra y se vende como cualquier otra mercancía, es una medida de las limitaciones del ser humano, un término que reservamos para lo que no podemos percibir, lo inaudible. ¿Será un destino al que podríamos llegar algún día?



Vamos a percibirlo, tal como hicieran Simon & Garfunkel con un tema que escribieran luego del asesinato de JFK. The sound of silence se lanzó como disco simple en septiembre de 1965. En enero de 1966 alcanzó el top de ventas. Un poco más tarde formó parte de la banda de sonido del inolvidable film El graduado (Mike Nichols, 1967): ¡un silencio de película!

Fuentes: https://www.edicionesgodot.com.ar/libros/silencio/

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/cuando-el-silencio-es-ensordecedor-un-ensayo-sobre-la-negacion-del-ruido-nid03042021/