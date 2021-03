Los queridos 80 nos recuerdan a Queen en Argentina

Semblanza de la gira del conjunto británico por de 1981.

¿Cómo era el mundo por aquel entonces? Se preparaba la salida de la guerra fría, para demoler un muro. Ronald Reagan asumiría la presidencia de los Estados Unidos, MTV realizaría su primera transmisión, y una nueva y desconocida enfermedad asomaba sus garras.

Por estos lares, el Proceso buscaba ablandar su imagen del horror. Por eso se abrían las puertas, lenta pero inexorablemente, hacia el mundo de los conciertos multitudinarios. El gobierno buscaba aprovechar la visita del conjunto Queen en su apogeo, para esbozar que “no era un gobierno cerrado, y menos represor”.

Lo cierto es que hubo personas que vieron la oportunidad que había para traer a un conjunto que estaba en su apogeo en el mundo musical. No todo era sencillo, la Argentina no estaba preparada ni desde la logística ni la infraestructura ni desde el aspecto técnico para llevar adelante un concierto como los que daba Queen.

“Queen fue algo casual –le cuenta Coqui Capalbo a La Nación–. Viajamos a Los Ángeles para contratar a Lynda Carter, que había interpretado a La Mujer Maravilla para la serie de TV, pero la visita se frustró porque ella quería venir a cantar y no a hacer de Wonder Woman. En aquella época vivía en California un capo de la industria discográfica argentina, que era Beco Rota, de EMI Odeón, que nos invitó a una reunión en la agencia que manejaba las giras de Queen en los Estados Unidos. Y fuimos. Llegamos y también estaba Jim Beach, el manager de la banda”.

Con el trato cerrado, seis meses antes de los shows, Beach viajó a la Argentina con el production manager del grupo, Gerry Stickells, con la misión de encontrar los mejores estadios donde pudieran tocar. Vélez, Mar del Plata y Rosario Central quedaron dentro de los elegidos. En las reuniones con los encargados de cada estadio surgió una preocupación central: la energía eléctrica para abastecer semejante puesta en escena. Se utilizaron las subestaciones eléctricas de los estadios y se le alquiló a Segba un cable para llevar toda esa energía hasta el escenario. Este fue uno de los costos mas importantes en los preparativos. No había infraestructura en el país, porque nunca se había hecho nada igual.

Cada escenario tardó tres semanas en armarse, en base a unos planos que diseñado la firma Acrow, especializada en armados tubulares. Se montaron las mismas estructuras en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata. Luego sería el turno de las luces y el sonido que vinieron en aviones fletados por Queen.

“La producción de Queen exigía handys para comunicarse dentro del estadio”, Capalbo cuenta que fue una odisea conseguirlos. Los vehículos fueron otro tema: “Estaban acostumbrados a usar limusinas, y acá eso no existía. Lo más parecido era el Ford Fairlane, que era un auto muy grande. Contratamos cuatro, para los miembros de la banda, que desde el aeropuerto tenían que ir directo a Vélez para la conferencia de prensa. Pero el que llevaba a Freddie Mercury no fue directo, porque paró a cargar nafta. Imaginate parar en la YPF con Freddie arriba… El único reproche de Jim Beach a nosotros fue por eso. Se tomó un riesgo alto, pero hay que tener en cuenta que la situación económica lo permitía –afirma Capalbo–. Mientras duró la gira por Argentina se mantuvo la paridad, y después, en marzo, cuando cambió el presidente ya no fue igual”.

La banda británica llegaba a la Argentina en pleno apogeo. Su vocalista, Freddie Mercury con su forma de cantar y actuar era el imán que aglutinaba y convocaba.

La experiencia del estadio lleno, del sonido y la iluminación era un concepto que al país lo trajo Queen, antes no existía. Hubo cerca de 40 mil asistentes a cadas show. En el último de los cinco conciertos de la gira, el domingo 8 de marzo, Maradona se subió al escenario, presentado por el propio Mercury. Algo inusual porque fútbol y rock eran agua y aceite por aquel entonces. Coqui Capalbo aclara: “En el 80, durante la gira previa de producción, Jim Beach me pidió ir a la cancha a ver a Maradona. Me resultó raro porque Maradona era un pibe que jugaba en Argentinos Juniors, pero igual terminamos ahí, en el viejo estadio, sentados en esas plateas de madera”. En los bises de aquel domingo llegó la sorpresa. Freddie reingresó con la camiseta de la Selección argentina y se dirigió al público en inglés: “Quiero presentarles a un amigo de ustedes: Maradona”. Las grabaciones piratas permiten escuchar el rugido de la multitud, hasta se escuchan algunos “Maradooo, Maradooo”. Diego con sus rulos apretados y altos subió al escenario con un jogging y una remera azul. El futbolista habló con soltura: “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora Otro muerde el polvo”.

