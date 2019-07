Los industriales británicos abogan por un “brexit” con acuerdo

La Confederación que reúne a los industriales sostiene que ni el Reino Unido ni la Unión Europea están preparados para una separación de ese tipo.

La Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés) ha advertido al gobierno de que ni el Reino Unido ni la Unión Europea (UE) están preparados para un “brexit” sin acuerdo el próximo 31 de octubre. “La UE queda por detrás del Reino Unido en tratar de evitar los peores efectos ante un escenario (de un brexit) sin acuerdo. Y, aunque las empresas (británicas) han gastado miles de millones en planes de contingencia ante una falta de acuerdo”, aún afrontan obstáculos porque las recomendaciones “no son claras”, dice la CBI.

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ha aumentado los preparativos para una eventual retirada del país de la UE sin pacto, después de que el negociado por Theresa May fuera rechazado tres veces por el Parlamento y de que Bruselas dejase claro que no habrá nuevas negociaciones. “Las compañías más grandes, en particular en áreas reguladas como los servicios financieros, tienen planes de contingencia bien pensados, si bien las firmas más pequeñas están menos preparadas”, añade la Confederación, y avisa de que 24 de un total de 27 áreas económicas del país afrontarán problemas ante un “brexit” duro.

La advertencia de la CBI ha sido realizada a partir de consultas con empresas de distintos tamaños y sectores, que cubren todas las áreas de la economía del Reino Unido. El gobierno británico tenía previsto haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero May solicitó una extensión. En respuesta al aviso de la CBI, un portavoz del gobierno señaló que se trata de una “contribución constructiva” por parte de la Confederación “al reconocer la importancia de que todas las empresas se preparen para una falta de acuerdo el 31 de octubre”.