Los grandes beneficios de limones y limas para la salud

No son solo un adorno o un condimento: actúan positivamente sobre nuestro cuerpo. Descubramos cómo.

Los limones y las limas no obtienen el respeto que merecen en la jerarquía nutricional. Estos cítricos suelen ser una idea de último momento, en el mejor de los casos, un condimento y, en el peor, un adorno puramente ornamental. Pero estamos aquí para salvar los limones y las limas de la oscuridad nutricional. El jugo, la piel y la carne de estas pequeñas frutas contienen suficientes beneficios nutricionales para convertirse en un elemento básico de su dieta. Aquí están los mejores beneficios para la salud de los limones y las limas:

Aumenta el sistema inmune

Estas dos frutas cítricas están llenas de vitamina C, un poderoso refuerzo inmunológico. Usted necesita consumir vitamina C en su dieta, ya que su cuerpo no la produce por sí solo. La vitamina C ayuda al sistema inmunitario atacando el ácido nucleico de las células virales y también destruyendo las bacterias. Un estudio de 2009 mostró que la vitamina C ayuda a reducir la duración del resfriado común.

Ayuda a prevenir el asma

Durante milenios, las personas han bebido jugo de limón para prevenir y tratar el asma. Las altas concentraciones de vitamina C y antioxidantes son el factor principal detrás de los beneficios del jugo para el asma. La vitamina C estimula el sistema inmunitario, ayudando a una persona a ser más resistente a los factores externos que desencadenan un ataque de asma. También ayuda a que los pulmones respiren más fácilmente.

Aumenta la absorción de hierro

El hierro mineral es vital porque ayuda a la sangre a transportar oxígeno a las células y produce energía para la función celular regular. Tanto el ácido cítrico como la vitamina C que se encuentran en los limones y las limas facilitan la absorción de su cuerpo de hierro no hemo, que es el hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. ¡Entonces exprima un poco de jugo de limón en su próxima ensalada, espinacas o verduras asadas!

Ayuda a combatir el cáncer

Las cáscaras de limón contienen una alta dosis de un compuesto de terpeno llamado d-limoneno. En estudios de laboratorio con animales, el d-limoneno tuvo un efecto positivo considerable en las células cancerosas. Más recientemente, en un estudio realizado por la Universidad de Arizona en un grupo de 43 mujeres con cáncer de mama operable, las que recibieron 2 gramos de limoneno al día mostraron una reducción del 22% en la expresión de marcadores tumorales. Otro estudio relacionó las cáscaras de cítricos con un menor riesgo de células cancerosas de la piel.

Mejor tez

Los limones, las limas y las naranjas contienen colágeno, un nutriente crucial para lograr una piel más joven y sin arrugas. El colágeno retrasa el proceso de envejecimiento y tensa la piel. La vitamina C presente en los cítricos también ilumina naturalmente la piel con una ingesta regular. Solo tenga cuidado al aplicar directamente sobre la piel, ya que puede aclarar la piel permanentemente y puede provocar manchas marrones con la exposición directa al sol.

Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y disminuye la presión arterial

Un estudio encontró que un ingrediente en los cítricos llamado aurapteno reduce la presión arterial en roedores criados con hipertensión. Los limones son un elemento básico antiguo de la medicina oriental, que los premia por mantener los vasos sanguíneos suaves y flexibles, lo que reduce la presión arterial.

Asiste al sistema nervioso

Los limones y las limas son ricos en potasio, que es crucial para la salud del sistema nervioso. Los bajos niveles de potasio en la sangre pueden causar ansiedad y depresión. El sistema nervioso también necesita una cantidad adecuada de potasio para enviar señales sostenibles al corazón.

Altamente alcalinizante

Las frutas cítricas son ácidas fuera del cuerpo. Pero una vez que se metabolizan por completo, los minerales de limón / lima se disocian en el torrente sanguíneo. Esto eleva el pH del tejido corporal por encima de 7, haciendo que el cuerpo sea más alcalino.

Es un poderoso anti-viral y antiinflamatorio

El jugo de limón y lima son antibacterianos y antivirales probados. Tienen potentes propiedades antivirales en las membranas mucosas de la nariz y la garganta cuando están enfermos, y estimulan el sistema inmunológico internamente. Durante siglos, las personas han usado jugo de limón para acelerar la recuperación de las aftas. Además, las propiedades antiinflamatorias de las frutas ayudan a combatir infecciones del tracto respiratorio, dolor de garganta e inflamación de las amígdalas.

Ayuda a aliviar el estreñimiento

El ácido cítrico en limas y limones ayuda con la digestión porque interactúa con otras enzimas y ácidos que estimulan la secreción de jugo gástrico y promueven la digestión. El aceite esencial de limón es ligeramente diferente al jugo de limón, y es una versión mucho más concentrada que se ha promocionado durante mucho tiempo como una medicina alternativa, especialmente utilizada con la digestión y el estreñimiento. La producción de bilis que induce el limón también puede aumentar el peristaltismo intestinal.