Liliana Colanzi: una dama que se expresa a través de sus cuentos

La escritora boliviana celebró su 41° cumpleaños el domingo 27 de marzo con regalos y con el Premio Ribera del Duero por su libro Ustedes brillan en lo oscuro.

Hija de una boliviana de la región amazónica del Beni y de un italiano de los Abruzos, Liliana Colanzi, nació en Santa Cruz (Bolivia) y enseña literatura en la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Según la escritora, el premio es un apoyo importante al género del cuento. Este libro ha sido revisado por la autora durante mucho tiempo: “de no haber ganado el premio, seguramente hubiese continuado revisándolo y modificándolo, porque los libros no se acaban, sino que se abandonan”.

“Ustedes brillan en lo oscuro” es el título de la obra, pero también es el título de uno de los cuentos, más precisamente el último del libro. La trama está basada en el accidente radiológico de Goiania de 1987, donde dos chatarreros ingresan a un hospital abandonado, y desmantelan un equipo médico de rayos oncológicos y lo venden. El tema es que desconocían que allí había material radioactivo, que contaminó a una parte significativa de la población. Mucho se sabe de Chernobil, pero de Goiania, poco se supo y casi nada se recuerda. Este parangón tan desparejo llevó a la autora a investigar al respecto.

La política y la justicia social atraviesan su obra. “Mis cuentos son un reflejo de las cosas que me interesan y de mis ideas políticas. Lo que no me interesa es que mis personajes piensen o hablen como yo. Prefiero verlos en sus contradicciones, que trato de entender. No me interesan los mensajes didácticos o fáciles de leer”.

En su defensa del cuento como género, la autora afirma: “Es mi vehículo de expresión .. Este libro lo empecé en 2017. Hay escritores a los que les gusta saber hacia dónde se dirigen, saben incluso el final. Yo lo voy descubriendo a medida que escribo. Eso es lo que me atrae de la escritura: descubrir aquello que no sabía que sé”.

“Me fascina el paso del tiempo”, explica. “Y me interesa imaginarlo en una escala superior a la vida humana. Nuestro paso por el mundo es muy corto en comparación con la historia geológica. El planeta ha estado ahí antes que nosotros y seguirá después. Eso es lo fascinante de la literatura: tratar de imaginar lo que nos supera”. Por eso, uno de los cuentos de Ustedes brillan en lo oscuro no está protagonizado por hombres o mujeres, sino por una cueva por la que van pasando diferentes criaturas a través de los siglos. “Ese es el reto de la ficción, descentrar lo humano, asumir que no somos el centro sino un parpadeo en el universo”.

Consultada sobre sus próximos pasos, Liliana señaló: “Me gustaría que mi próximo libro tratara del reino vegetal, que me fascina por lo enigmático y complejo que es. La literatura es la posibilidad de explorar aquello que nos resulta más ajeno y misterioso. Ese es el desafío: extender la mirada más allá de lo humano”.

Fuente:

https://pressreader.com/article/281835762204828