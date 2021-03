Libros: el vínculo entre precio y producción

La mayor demanda de libros fue impulsada por una enorme disminución en el precio de los libros. El precio más bajo fue posible gracias a una mayor eficiencia en la producción de libros desde la invención de la imprenta en el siglo XV, alrededor de 1440.

El economista Gregory Clark mide el aumento de productividad posterior como la relación entre el salario de los artesanos de la construcción y el precio de un libro. Notablemente, encuentra un aumento de 20 veces en la productividad en los primeros 200 años después de la invención.

Productividad en la producción de libros en Inglaterra, décadas de 1470 a 1870

La productividad se mide como la relación entre el salario de los artesanos de la construcción y el precio de un libro de características estándar.

Clark señala que “tanto con la producción manual como con la imprenta, el principal costo en la producción de libros era la mano de obra, ya que los costos de producción de papel y pergamino eran considerados como costos laborales”. El investigador subraya que los copistas, antes de la época de la imprenta podían copiar 3.000 palabras de texto sin formato por día. Esto implica que la producción de una copia de la Biblia significó 136 días de trabajo.

La historiadora norteamericana Elizabeth Eisenstein en su obra “La imprenta como agente de cambio”, compara el precio de pagar a un escriba con la duplicación de una traducción de los Diálogos de Platón con el precio de duplicar la misma obra en la imprenta de Ripoli en Florencia, allá por 1483. Por tres florines, la imprenta florentina produjo 1.025 copias, mientras que el amanuense producía una copia por un florín.

Esto implica que el costo por libro disminuyó 341 veces con la introducción de la imprenta. Pero aún faltaban librar algunas otras batallas en la lucha por el acceso al libro.

Quizá el gráfico final brinda algunas pistas. Nos encantaría contar con las hipótesis de nuestros internautas, que son lectores por excelencia. Los comentarios están abiertos a vuestras inquietudes, los siete días de la semana, durante las 24 horas.

Para los curiosos en la obra de Clark, adjuntamos parte de su breve historia económica del mundo. Ideal para comprender algunas cosas, y preguntarnos tantas otras.

Fuentes:

https://ourworldindata.org/books

Clark G, A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, Princeton University (2007).

Eisenstein E, The Printing Press as an Agent of Change, Cambridge University Press (1979).