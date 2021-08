Libros de El Ateneo a la Puerta del Sol

La inquieta librera argentina Andrea Stefanoni (Buenos Aires, 1976), escritora y conocedora del universo librero, ya que estuvo 20 años al frente de El Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires, inauguró en Madrid una librería llamada Gabriela Mistral.

Está ubicada en pleno centro de Madrid, en la Travesía del Arenal 2, a escasos metros de la Puerta del Sol, en el corazón de la capital española.

Su pasión por la literatura, sus habilidades para resolver problemas, sortear los laberintos y obstáculos de este mundo y comprender sus códigos la condujeron a convertirse en la gerenta general de la librería más linda del mundo, según consideró National Geographic. “Siempre sentí al Ateneo Grand Splendid como propia, lo digo con respecto al equipo de trabajo. No me cambia mucho que La Mistral sea «propia». Lo que sí cambia, por supuesto, es que no forma parte de un grupo, sino que es totalmente independiente. Las ganas de experimentar vivir en otro país siempre las tuve, pero, por razones familiares este fue el momento indicado para hacerlo”.

Durante la pandemia y el confinamiento, la lectura creció notablemente según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España que presentó el Ministerio de Cultura y Deporte en febrero de 2021.

Este estudió arrojó que el 68,8% de la población española lee libros, un hábito que creció 12,3% en la última década y, que en la pandemia creció “especialmente”. En la actualidad, el 52,7% de la población española mayor de 14 años lee libros semanalmente, señala el informe.

La Mistral se suma al circuito de librerías “atendidas por sus dueños” con una propuesta diferente a la que proponen las grandes cadenas en Madrid. Esta librería tiene calor de hogar y su dueña busca convertirlo en un espacio de encuentro donde converjan artistas y voces no solo literarias: “Me gustaría que sucedan cosas diferentes, desayunos con autores, citas con directores de cine y de teatro, poetas, algo de música, y todo eso rodeado de libros increíbles, porque sí, en España están mis editoriales favoritas, las que a veces llegaban muy a cuentagotas a la Argentina”.

