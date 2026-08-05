León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú en noviembre

El Papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con a la visita a tres naciones: Uruguay, Argentina y Perú.

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

La Conferencia Episcopal Uruguaya abrió un sitio web especialmente diseñado para la ocasión de la visita del Papa, donde se puede encontrar todo el itinerario del viaje apostólico y la oración que invita a los fieles a preparar el corazón para este histórico acontecimiento.

A su vez, la Conferencia Episcopal Argentina emitió una carta dirigida al Santo Padre expresando la profunda gratitud por “este gesto de amor pastoral. Su presencia entre nosotros renovará la comunión de nuestra Iglesia, fortalecerá la fe de nuestras comunidades y alentará a tantos hombres y mujeres que buscan motivos para seguir caminando con esperanza. Rezamos para que su palabra encuentre corazones abiertos, fortalezca los vínculos de fraternidad y anime a todos los argentinos y argentinas a seguir construyendo una sociedad fundada en la cultura del encuentro, el diálogo y el servicio al bien común”.

Y en otra carta dirigida a los fieles de la Argentina, el Episcopado resaltó que “estamos todos convocados a vivir este encuentro del Pastor con todo el pueblo argentino, queremos escuchar su palabra y renovar juntos nuestro compromiso de anunciar a Jesucristo con alegría. Cada diócesis, cada parroquia, cada comunidad, cada familia, cada persona está invitada a vivir este tiempo como una auténtica experiencia de gracia”.

Conoce las publicaciones de la colección Raíces de la fe de Ciudad Nueva relacionadas al pontificado de León XIV.