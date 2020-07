Leche y Langostinos

La periodista Silvia Naishtat en su columna del lunes 13 de julio pone sobre la lupa el problema que hay en los sectores tamberos y pesqueros.

En el caso de la pesca, el sindicato del SOMU pide un ajuste conforme a la variable del dólar. En el ínterin, 500 toneladas de langostinos esperan para saber si finalmente serán exportadas o tendrán algún otro destino.

En el caso de la industria láctea, si los trabajadores paran, en los tambos no se ordeñarán las vacas y no habrá recolección del “oro lácteo”. No solo eso, sino que al dejar de ser ordeñadas, las vacas cual generosos mamíferos, correrán serios riesgos de sufrir mastitis, y se perderán copiosos litros de leche.

En fin, el delicado equilibrio de los ciclos de la naturaleza, donde el ser humano debe intervenir y preservar el equilibrio de todo el sistema, incluida la alimentación, el circuito exportador y la evolución de las condiciones laborales. Diálogo, escucha y perseverancia, condiciones deseables para preservar las fuentes de trabajo.

