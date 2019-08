“Le pedí que prime la condición de Presidente sobre la de candidato”

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa después de dialogar telefónicamente con Mauricio Macri.

Luego del mensaje de Mauricio Macri en la mañana de este miércoles agitado donde pidió disculpas por sus palabras de días anteriores y a través del cual anunció medidas económicas “de alivio” y donde sostuvo que estaba abierto a hablar con los candidatos opositores, finalmente hubo un llamado a Alberto Fernández, quien encabeza la lista del Frente de Todos y quien fuera el gran ganador en las últimas PASO.

Tras esa conversación “franca y cordial” que duró unos 15 minutos, Fernández reconoció que “hemos podido romper una barrera que es la de hablar” y en conferencia de prensa dejó varias frases importantes:

– “Le sugerí a grandes rasgos ideas generales del funcionamiento de la economía, cómo hacer ciertas cosas, pero, por respeto al Presidente, queda entre él y yo”.

– “Al 10 de diciembre hay que llegar, esa es la fecha del traspaso. Hay que ayudarlo al Presidente a llevar adelante esta transición”.

– “No tengo muchos puntos de acuerdo con el Presidente, quizá el único, ahora, es que esta realidad no siga lastimando a los argentinos”.

– “Las medidas que ha resuelto hoy tienen que ver más con la necesidad de mostrar en campaña lo que no hizo antes y el contexto en el que lo hace es muy riesgoso “.

– “Que todos los que vociferaron que nosotros éramos Venezuela se desdigan, porque ellos fueron los que generaron este caos en el mercado internacional”.

– “¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo? Ellos sembraron las dudas. En los últimos 130 años del país hubo solo 5 años consecutivos de superávit fiscal, fueron mis años. Solo 5 años de superávit comercial, fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos la deuda”.

– “Todos queremos que la economía se estabilice. Es parte de la lógica política que debatamos cómo tiene que ser el país. Nosotros entendemos que la gente respaldó nuestra propuesta porque queremos defender a la población, lo que no supone riesgos de caer en default, no pagar la deuda o no cumplir los compromisos asumidos”. – “Le pedí que prime la condición de Presidente sobre la de candidato. Lo que ha resuelto esta mañana tiene que ver con la necesidad de mostrar, en campaña, lo que no hizo antes”.