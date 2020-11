Las Iglesias Ortodoxas de la Argentina a favor de la vida

Las Iglesias Ortodoxas de la Argentina emitieron un comunicado titulado “La Ortodoxia a favor de la vida”.

En un comunicado titulado “La Ortodoxia a favor de la vida”, las Iglesias Ortodoxas de la Argentina se expresaron en contra del proyecto de ley de aborto.

Con fecha 23 de noviembre de 2020, el documento está firmado por el metropolita Iosif, patriarca Ecuménico; el patriarca de Antioquia, el metropolita Santiago; el obispo Juan, de la Iglesia Rusa en el Extranjero; y el obispo Kirilo, del Patriarcado de Serbia.

“Las Iglesias Ortodoxas de la Argentina estamos a favor de la vida y, consecuentemente, en contra del aborto como acción arbitraria, voluntaria y unilateral de suspender el curso de la vida gestada por voluntad de Dios”, expresan.

“Como cristianos ortodoxos creemos que nuestras vidas no son accidentes, sino un don precioso de Dios. Como dice la anáfora de la liturgia de San Juan Crisóstomo ‘hemos sido llamados de la nada a la existencia’ y estamos destinados a la plenitud y a la vida eterna. Es el mismo Dios el que nos llama a ser signos vivientes de su amor incondicional, un amor que no podemos siquiera imaginar ni comprender, un amor revelado perfectamente en Cristo Jesús y que se expresa en la vida de cada una de sus creaciones”, continúan.

“No tenemos dudas de que una vida comienza en el mismo momento de la concepción. Creemos y afirmamos que cada uno de nosotros es deseado por Dios de acuerdo a su arcano designio, y es por ello que no podemos aceptar de ninguna manera la creencia de que la humanidad -y la vida- sea un accidente, o que una criatura en el vientre de su madre no tenga la misma dignidad que cualquier otro hombre -así como el derecho a la vida- porque aún su nivel evolutivo no se lo consiente: para nuestra tradición teológica desde el momento de su concepción y por siempre es persona, ser multirrelacional, creado a imagen y con capacidad de llegar a la semejanza del mismo Dios”.

“Con la dramática situación sanitaria en la que vivimos, tanto en nuestro país como en el mundo entero por los motivos de la enfermedad pandémica del Covid-19, y habiendo perdido a cientos de hermanos, no podemos más que reafirmar nuestra preocupación por la vida y por el cuidado de cada persona desde su propia concepción y hasta el día del término de su existencia”, advierten.

“Asimismo, nos llama poderosamente la atención que en este contexto dramático y delicado en el que vivimos actualmente sea una prioridad tratar en el congreso nacional la solapadamente llamada ‘Ley de interrupción voluntaria del embarazo’”, destacan.

En ese sentido, concluyen: “Esperamos que los representantes de nuestra Nación puedan consagrar todas sus capacidades en promover y aprobar leyes que favorezcan la vida en plenitud de todos los ciudadanos de este país, es decir que apoyen y favorezcan la maternidad y la niñez, promuevan el valor de la familia, mejoren la salud, aboguen por el trabajo digno, optimicen la educación, y asistan a quienes desean emprender y trabajar dignamente con la convicción de que nuestras vidas no son accidentales sino dones sagrados de Dios”.

Fuente: AICA