El arzobispo de Córdoba, Mons. Ángel Sixto Rossi SJ, se mostró preocupado ante el atentado contra la vicepresidenta de la Nación. “Hace tiempo estamos en una etapa de ‘todos contra todos'”, lamentó.

El arzobispo de Córdoba expresó su repudio al intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en la noche del jueves en las inmediaciones de su casa en el barrio porteño de Recoleta.

Al respecto, el prelado mostró su preocupación por lo sucedido, y lo hizo extensivo al clima de violencia que se vive por estos días en la sociedad argentina. En diálogo con el programa radial “La Mesa de Café”, de Cadena 3, expresó: “Comparto mi repudio, tristeza y preocupación ante lo sucedido. Esto nos pone en un escenario para revisar cómo seguimos adelante”.

El prelado jesuita advirtió que la violencia genera más violencia y que “hace tiempo estamos viviendo una etapa de ‘todos contra todos'”. Además, sostuvo que “la tentación de cosas malas es progresiva en su deterioro y siempre termina en un gesto malo. Creo que es lo que hemos experimentado”.

Por otra parte, monseñor Rossi pidió no ideologizar o politizar lo ocurrido contra la vicepresidenta. “Algunos dirán que esta persona que disparó es un sicario de la oposición, otros dirán que es un escenario armado. Otro grupo afirmará que es un hombre frágil psicológicamente. Son posturas que no nos ayudan”.

“En otro momento uno puede tomar una postura, pero acá hay que ir hacia arriba. Esto sucedió contra todo pronóstico y este repudio de alguna manera nos une”, agregó. Manifestó que lo sucedido representa una oportunidad para reflexionar al insistir que “la violencia no nos lleva a ningún sitio”.

Y agregó: “Es un momento para detenerse y pensar que ‘por este lado la cosa no va’. Tiene que haber elementos comunes, como el dolor. Esto no apunta a los partidos políticos, sino a la persona. Es una agresión a una persona, por eso no hay que ideologizar”.

Asimismo, Rossi pidió luchar contra lo que se denomina “desencanto consentido” y sostuvo que la sociedad se ha olvidado de los seres humanos, al puntualizar en los seres sufrientes. “Hay que volver a poner la mirada en las personas y no tanto en las ideas, especialmente en las sufrientes, que son los rostros que quedan invisibles. Si hay algo que nos une, es el ser humano. El sufrimiento no tiene ideología en ningún ámbito”.

“Hemos dejado de escuchar al que está al lado nuestro, a la familia, al sufriente. Hemos perdido el oído. Sin escucha es imposible servir”.

Fuente: AICA