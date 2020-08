El fin de un contrato no quiebra el vínculo afectivo

Lionel Messi le comunicó al Barcelona que desea irse del club. ¿Cuál será el futuro del rosarino?

Mientras Lionel Messi esté refugiado en el silencio y hermetismo que lo han caracterizado a lo largo de toda su carrera será difícil comprender los entretelones de la noticia que sacudió no sólo al mundo del fútbol. Basta repasar las estadísticas de Google para confirmar que la búsqueda de información sobre la realidad del crack rosarino superó a la que concierne al Covid-19, tema que obviamente está en primera plana desde que la OMS declarara la pandemia.

La máxima estrella del FC Barcelona envío una carta documento a la institución catalana manifestando el deseo de marcharse después de 20 años, cuando arribara con todos los sueños por delante. ¿El argumento que esgrimió para reclamar el derecho a partir? En el último contrato renovado en 2017 figura una cláusula que ante el final de cada temporada Messi puede optar por la recisión del vínculo. En este 2020, la fecha límite para comunicarle a la dirigencia su intención de irse era el 10 de junio. Sin embargo, la pandemia y el impasse de la competencia motivaron a la FIFA a establecer que todos los contratos debían extenderse automáticamente hasta la finalización concreta de la temporada, que tuvo como conclusión el pasado 23 de agosto con la final de la Champions League. Así, una vez terminado el año de competencia, el rosarino comunicó lo que habría estado madurando desde hace tiempo pero que la participación del Barcelona en las instancias finales del certamen continental lo llevó a silenciar hasta el lunes, día en que emitió el comunicado.

Algunos sugieren que la llegada de Ronald Koeman a la dirección técnica y la noticia de que no contará con los servicios de Luis Suárez, compañero y amigo de Messi, terminó de inclinar la balanza para la decisión. Sin embargo, cuesta creer que con todo lo que significa Leo para el Barcelona y viceversa, el argentino tome una decisión intempestiva de esta naturaleza. ¿Acaso no se fueron de Barcelona otros que también eran considerados amigos en el vestuario? Quizás el caso más emblemático pueda ser el de Javier Mascherano, sin embargo el capitán continuó con el mismo entusiasmo y profesionalismo de siempre.

Creer que este deseo de Messi es un “capricho” es subestimar el entrañable vínculo que une a Barcelona con el argentino. De todas maneras, está claro que el “10” no tiene una buena relación con el presidente Josep Maria Bartomeu, a quien en este momento le apuntan los dardos de la mayoría de los hinchas blaugranas.

Y en este mar revuelto de incertidumbre son muchos los que tiran sus redes para pescar la atención de Messi. Más allá de los insólitos memes habituales en este tipo de circunstancias, quien más ha incentivado los rumores de un posible futuro destino del rosarino es el Manchester City. Con su amigo Sergio Agüero en el plantel y el entrenador con el que mejor brilló Leo, Pep Guardiola, en el banco, el club inglés no se ahorró sugerentes tuits para generar todo tipo de especulaciones.

El Barcelona ya avisó que no hará fácil la desvinculación de Messi e intentará por todos los medios no “perder” en esta situación. No obstante, todo indica que el vínculo contractual está roto. No así el vínculo afectivo. ¿Quién podría imaginar que aquí terminará la relación amorosa de Lionel Messi y el pueblo culé?