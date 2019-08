La primera mujer que arbitró una final de Supercopa de Europa

De impecable actuación, la francesa Stéphanie Frappart también fue secundada por dos juezas de línea, una connacional y una irlandesa.

La igualdad de género avanza. Sin duda, no con la rapidez deseada, pero avanza. Por primera vez en la historia del fútbol, la final masculina de la Supercopa de Europa entre el Chelsea y Liverpool ha sido arbitrada por una mujer. Se trata de la francesa Stéphanie Frappart, acompañada por la también francesa Manuela Nicosi y la irlandesa Michelle O’Neal, juezas de línea.

La tarea no era fácil, pero el desempeño del trío arbitral ha sido muy bien calificado por público y técnicos, ya que el juego se vio plagado por varios fueras de juego milimétricos. Sin embargo, la árbitra y sus líneas resolvieron bien todos los casos. Hubo, además, un alargue apasionante con un penal crítico en el minuto 99. La jueza francesa castigó una salida del arquero de Liverpool a los pies de Abraham del Chelsea. En ese momento, los rojos ganaban por 2 a 1. El VAR confirmó la decisión de Frappart y el penal fue transformado por el Chelsea que así igualó en 2 el resultado. Lo que llevó a dirimir el pleito en la tanda de penales, que terminó por sancionar el triunfo de Liverpool.

Todos destacaron la personalidad del equipo femenino, el primero en intervenir en un juego de este nivel del fútbol masculino. La jueza francesa no dudó en saca tres amarillas y cobrar 22 faltas. Antes de que se ejecutaran los penales, con sus colegas repasó la normativa de la FIFA para no tener dudas. Un ejemplo de seriedad profesional que se ha ganado respeto y simpatía. No será de extrañar que cada vez más árbitras aparezcan en las arenas futboleras del mundo.