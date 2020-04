La inutilidad de la guerra

El atronador silencio matutino de este 2 de abril, me lleva 38 años ha: un inolvidable viernes de 1982. Recuerdos lejanos y claros, en una fecha extraña, de sensaciones encontradas, como esta “coronacuarentena”.

Lo bueno es que ahorita estamos todos “en pausa”: suspendidos en el tiempo, quietitos en casa. Ocasión propicia para reconstruir el pasado. Para esto me valdré de una emisión de Soltando Pájaros (programa que el buen Atilio Bleta comparte los sábados de 9 a 10 por LRA 1, Radio Nacional en sus 870 Mhz, y va por su 18° temporada – https://ar.radiocut.fm/user/Solbleta/), cuando conversara con Fabián Bosoer.

A lo largo de aquella emisión del año 2007 fueron desmenuzando Malvinas sin hacer alarde de esa cosa molesta que tenemos al evocar el pasado, nos los argentos: martirizar al extranjero, cuando el desastre de Malvinas fue un tema “bien nuestro”.

Ayudó (y mucho) a tener una visión bastante implicada del caso, el hecho que Fabián sea clase 1962, amén que no haya ido a las Islas, ni haya hecho la colimba por número bajo. Se aludió al “sorpresivo” desplazamiento de Viola, merced a una supuesta enfermedad, cuando en rigor de verdad, hubo un viraje pergeñado desde los EE.UU., incitando al recambio presidencial.

Además, la armada con Anaya a la cabeza veía una “oportunidad única”: la de “aprovechar a fondo” el estudio efectuado en 1979, cuando se relevara la cartografía de las islas, evaluando un ataque a las mismas.

El almirante conocía a Leopoldo Fortunato desde los tiempos de liceistas, y sabía como manipularlo. Por eso apenas asumiera la presidencia Galtieri, en diciembre de 1981, Jorge Isaac [Anaya] le calienta el balero al teniente general, quien rápidamente compra la idea, como parte de una empresa delirante para perpetuarse en el poder. La condición que le pone Massera [quien sigue tejiendo los hilos del poder], es llamar a elecciones en breve. Claro: muchos militares y sus aliados civiles veían en esta toma una gran oportunidad para extenderse en el gobierno a través de elecciones. A tal efecto, Massera le da más forma a su “movimiento político” fundando más tarde el partido para la democracia social.

Recordemos: el martes 30 de marzo de 1982 la CGT convoca a la Plaza de Mayo, bajo el lema de Paz, Pan, Trabajo. Será el primer episodio de huelga con alto acatamiento y movilización. Hubo serios incidentes entre las fuerzas armadas y los manifestantes.

Podría haber sido un punto bisagra, pero con las previsiones del caso, el desembarco en las Islas era cuestión de horas. En efecto, el viernes 2 de abril de 1982, se produce el desembarco y toma de las islas.

Allí la cosa cambia, la “supuesta recuperación” se vive como un triunfo futbolero. Se convoca a la Plaza de Mayo y se logra gran adhesión. La pregunta es cuán “natural” o “espontánea” fue la concurrencia a la Plaza, y cuán “mayoritaria” fue.

En aquel programa Bosoer esgrime con gran acierto la necesidad de alguna alegría. Entendible, y trazando un paralelismo con el Mundial 78, perfectamente viable. En ese punto, se produce un desdoblamiento de la sociedad porteña, bonaerense y del [des]gobierno de turno. ¿Por qué? Son ellos mismos, quienes se autoalimentan del supuesto fervor de la tribuna, que mira la guerra a miles de kilómetros. El concepto de patriotismo, un virus de transmisión aérea que circula e invade radios, canales, diarios, casas, oficinas, colegios, iglesias y clubes.

Ipso pucho se emitirán comunicados oficiales, donde se habla del “teatro de operaciones navales”. Infinidad de voces apoyarán esta supuesta gesta épica. Pero, reconoce Bosoer y apoya Bleta, que aquellos que ponían en tela de juicio lo actuado, aún en las escuelas, y en los lugares de trabajo, eran tildados de apátridas y/o traidores. Dos figuras desde lugares opuestos fueron de los pocos que se pronunciaron en contra: don Raúl Alfonsín y el ing. Álvaro Alsogaray.

Lo que vino después fue todo lamentable. La miopía geopolítica militar argentina era digna de un cuento de Fontanarrosa, donde hinchas en curda tejen un plan para llevar a Deportivo Sacachispas del ascenso a la copa Libertadores en 72 horas. Y eso lo recuerdo, por ser clase 63.

Increíblemente acomodado me tocó hacer la colimba en el circulo militar de Plaza San Martín e hice la instrucción con el GADA 101 [Grupo de Artillería de Defensa Aérea] de Ciudadela. Mi batería fue a combatir, pero iban los soldados viejos y algunos de los nuevos.

Lo recuerdo perfectamente: estábamos haciendo la instrucción en el Hogar Ntra. Sra. de Fátima de Ingeniero Maschwitz [Bs.As.], y el subteniente Jasson aparece tarde a la formación y nos advierte de su tardanza, aclarando que “le habíamos tocado el culo por tercera vez al león inglés”. Ni bien pronunció esas palabras, pensé “¿una guerra? y ¡contra los ingleses!” Ahicito nomás se interrumpió la instrucción, todos al cuartel.

No sabía que cazzo sucedería con este grupo de 30 tipos acomodados, supuestamente destinados al Círculo militar de Bs.As. Creía que aquel acomodo se esfumaría. Pero tan nefastos eran estos milicos que ni siquiera en esta nimiedad fueron cuerdos.

Mientras el resto se alistaba, nosotros, los nenes de mamá, íbamos a custodiar la plaza San Martín. Si bien era mejor para nuestra integridad, se debatía en el interior de varios qué hacer. Hasta hubo tres soldados que solicitaron regresar al cuartel, pero no hubo caso: había que custodiar la Plaza San Martín (¡y cobrar a quienes estacionaban en el predio del Círculo Militar!).

Esta microhistoria sirve como botón para una muestra sobre el desastre acaecido.

El título del artículo remite a este libro de Igino Giordani. Ver sinópsis.

Hubo tipos que lucharon como pudieron, mostrando una hidalguía poco usual, oficiales que compartieron el morfi con la tropa [como debe ser], y otros que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Me refiero a los milicos de carrera, no a los pobres soldados que hacían lo que podían.

Y en el círculo militar, las historias de la “guerra fácil”, esa que se vivió a lo lejos: escuchar a ciertos oficiales retirados que iban a la peluquería de su círculo, así como al pasar, tiraban frases matadoras: “los estamos aniquilando”, “que vengan nomás”, “la bandera argentina jamás fue atada a ningún carro vencedor”, etc. Otras igualmente lamentables eran suponer que EE.UU. nos apoyaría, que Rusia y China serían “neutrales”. O más ilusos aún: que los ingleses no vendrían nunca…

Vuelvo a la clase saturnina, esta vez dictada por Bosoer. Es la primera vez, que escucho a alguien hablar desde la racionalidad de un tema tan duro. Digo esto, porque me pone de la nuca escuchar la marcha de Malvinas en los actos y reivindicar aquella locura con visos de poder a perpetuidad como una gesta heroica.

Por eso aprovecho a recomendar el libro de Capital Intelectual “Malvinas, capítulo final: guerra y diplomacia 1942 – 1982“. Dos fascículos imperdibles, como las radioclases que el buen Atilio Bleta nos brinda junto a sus invitados y a su fiel productor Dieguito Ruiz Díaz, cada sábado en Radio Nacional.

Pero una época se reconstruye también con otros elementos. No solo de los diarios, noticias y hechos, sino que se puede armar con la música que sonaba o se componía por aquel entonces. No iré con ningún artista mediático, sino con alguien que sonaba en ciertos circuitos, y con motivo del decreto que exigía la difusión de música nacional, tuvo algo más de circulación. Me refiero a don Alejandro Santos, multiinstrumentista de los vientos, con su primer disco que se editó a fines de 1982: “Candombe del Parque Chacabuco”. Es una delicia que nos lleva a buenos recuerdos de aquellos tiempos. Ale hizo una música de fusión, expresión cabal de lo que sucedía por aquellos tiempos antes del desmadre de Malvinas. A Dios gracias, el buen Santos sigue soplando y nos trae benditos aires gestados en los 80, que son atemporales, como la Vida.