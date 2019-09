La inaceptable postura de reivindicar una dictadura

Cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reivindica el régimen de Pinochet, se aparta del diálogo político y sitúa la discusión entre legalidad e ilegalidad.

Las palabras de Michelle Bachelet, que es Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al referirse a la situación en Brasil dieron paso a una reacción desmedida del presidente brasileño Jair Bolsonaro que, una vez más confunde hablar sin pelos en la lengua con afirmar cualquier cosa se le ocurra. Desde Ginebra, Bachelet señaló en una rueda de prensa la cifra de personas que han sido asesinadas en Brasil por las policías e indicó que en el país el espacio democrático se está reduciendo. “La violencia policial está aumentando, las disculpas de la dictadura refuerzan el sentido de impunidad y los defensores de los derechos humanos están bajo amenaza”, fueron las palabras de Bachelet que terminaron por desatar la reacción de Bolsonaro, quien rechazó ese análisis y lo consideró una intromisión en los asuntos internos del país.

Pero, como ya lo ha hecho con la jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, con el ejecutivo de Noruega, el presidente de Francia Emmanuel Macron, las palabras de Bolsonaro fueron groseras, faltaron al respeto por las personas y, en el caso, de Bachelet faltaron al sentido terminado por reivindicar la dictadura de Pinochet. En sustancia, el mandatario sudamericano recordó que si Chile no es Cuba se debe al freno que puso gente como Pinochet que “derrotó a la izquierda, entre ellos a su padre”. Alberto Bachelet, un general de brigada, murió siendo torturado por los represores. En el país el régimen dejó unos 4 mil desaparecidos y decena de miles de personas torturadas. Entre ellas la propia ex presidenta Bachelet.

Las palabras del presidente de Brasil han recibido el rechazo de muchos sectores políticos, en Brasil y en Chile, donde el mismo presidente Sebastián Piñera, representante de la derecha, las ha considerado inaceptables. Es un rechazo que debería ser unánime, pero no por provenir por un exponente de un determinado sector político, sino por la implícita aceptación de que el terrorismo de Estado es una herramienta aceptable como forma de aplicación de decisiones políticas. Y no está de más recordar que para el presidente Bolsonaro el “error” de la dictadura brasileña ha sido el de “solo” torturar a los presos políticos y no matarlos directamente.

Aquí hay una peligrosa concepción de fondo: para Bolsonaro la democracia no es un bien común a preservar y cuidar, sino un instrumento a utilizarse pero que puede ser abandonado en el momento en que se lo estime conveniente si algo se opone a su proyecto político impidiendo llevarlo a cabo. En más de una ocasión se ha referido a la posibilidad de suspender las libertades democráticas de ser necesario a su proyecto. Expresiones luego matizadas por sus colaboradores. No quedan dudas de cuán peligroso es para la democracia este ideario.

La discusión con Bolsonaro, por tanto, deja de ser diálogo porque se centra entre legalidad e ilegalidad. Una frontera que evidentemente desconoce. En esto no se dialoga, simplemente se debe exigir el respeto de la ley.