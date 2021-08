La hermana Smerilli secretaria interina del Dicasterio para el Desarrollo Humano

La religiosa, Alessandra Smerilli, subsecretaria desde marzo de 2021, asume temporalmente las funciones desempeñadas hasta julio por monseñor Bruno Duffé y hasta ahora por el sacerdote argentino Augusto Zampini, quien vuelve a prestar servicio en su diócesis.

El Papa ha nombrado a la hermana Alessandra Smerilli secretaria interina del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegada de la Comisión vaticana Covid-19, “en sustitución del reverendo monseñor Bruno Marie Duffé y del reverendo Augusto Zampini, respectivamente secretario y vicesecretario del mismo Dicasterio, que han regresado a sus diócesis”.

El Santo Padre -se lee en el boletín difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede- ha decidido, por tanto, que la dirección de la Comisión vaticana Covid-19 esté compuesta por” el cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicasterio, la hermana Alessandra Smerilli y el padre Fabio Baggio, Subsecretario de la Sección de Migrantes y Refugiados.

Nacida en Vasto (Chieti) en 1974, la hermana Smerilli es subsecretaria del Dicasterio desde marzo de 2021, así como coordinadora del Grupo de Trabajo Económico de la Comisión Vaticana Covid-19. Como secretaria ocupa el lugar de monseñor Bruno-Marie Duffé, que dejó el ministerio en julio, y como delegada del Grupo de Trabajo sustituye al padre Augusto Zampini. Este último también deja el Dicasterio y vuelve a servir en su diócesis de origen en Argentina.

Estoy agradecida al Santo Padre -dijo la religiosa- por la exigente tarea que me ha llamado a asumir, y pido al Señor que me ayude a honrar esta llamada con espíritu de obediencia a la Iglesia, con la humildad, la pasión, la creatividad y la capacidad de escucha que ello requiere. Mi deseo y compromiso es poder servir a la misión de la Iglesia lo mejor posible, durante el tiempo que el Papa considere oportuno.

Tras agradecer a sus superiores, la hermana Smerilli dijo estar segura de poder “contar con el espíritu de comunión y colaboración de todo el Dicasterio, así como de los numerosos socios internacionales que colaboran con la Comisión Covid, para la promoción integral de la persona y el cuidado de la creación, promoviendo y desarrollando aquellos principios de la doctrina social de la Iglesia a los que el Papa Francisco nos llama constantemente para la construcción de un mundo mejor”.

En la página web del Dicasterio se ha publicado también una declaración del padre Augusto Zampini: “Agradezco al Santo Padre que me haya confiado la difícil tarea de coordinar la Comisión vaticana Covid-19 y de servir como secretario adjunto del Dicasterio. Ahora que la Comisión está preparada para entrar en una nueva fase, y en comunión con mi obispo, he pedido al Papa Francisco que me permita volver a la Diócesis. Confío en que, bajo la dirección de la Hermana Alessandra Smerilli, la Comisión podrá seguir el camino de la curación para ayudar a la gente y al planeta a salir de esta difícil situación”.

