La Academia Sueca de Ciencias premió a dos economistas de Stanford

Los ganadores del Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2020 fue para los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson, profesores de la Universidad de Stanford, por sus aportes a la teoría de juegos y la invención de nuevos formatos de subastas.

Sus descubrimientos teóricos lograron reflejar mejoras en la subastas. Diseñaron nuevos formatos de subasta de bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional (frecuencias de radio). Sus descubrimientos han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo.

La gente siempre ha vendido cosas al mejor postor, o se las ha comprado a quien hace la oferta más barata. Hoy en día cambian de manos en las subastas objetos que valen fortunas, no solo objetos convencionales, sino también valores, minerales y energía. Las adquisiciones públicas también se pueden realizar bajo la forma de subastas.

Utilizando la teoría de la subasta, los investigadores intentan comprender los resultados de las diferentes reglas de licitación y precios finales, el formato de subasta. El análisis es difícil, porque los postores se comportan estratégicamente, en base a la información disponible. Toman en consideración tanto lo que saben ellos mismos como lo que creen que saben otros postores.

Robert Wilson desarrolló la teoría de las subastas de objetos con un valor común , un valor que es incierto de antemano pero, al final, es el mismo para todos. Los ejemplos incluyen el valor futuro de las frecuencias de radio o el volumen de minerales en un área en particular. Wilson mostró por qué los postores racionales tienden a colocar ofertas por debajo de su mejor estimación del valor común: están preocupados por la maldición del ganador, es decir, por pagar demasiado y perder.

Paul Milgrom formuló una teoría más general de las subastas que no solo permite valores comunes, sino también valores privados que varían de un postor a otro. Analizó las estrategias de licitación en varios formatos de subasta conocidos, demostrando que un formato le dará al vendedor mayores ingresos esperados cuando los postores aprendan más sobre los valores estimados de los demás durante la licitación.

Con el tiempo, las sociedades han asignado objetos cada vez más complejos entre los usuarios, como espacios de aterrizaje y frecuencias de radio. En respuesta, Milgrom y Wilson inventaron nuevos formatos para subastar muchos objetos interrelacionados simultáneamente, en nombre de un vendedor motivado por un amplio beneficio social en lugar de ingresos máximos. En 1994, las autoridades estadounidenses utilizaron por primera vez uno de sus formatos de subasta para vender frecuencias de radio a operadores de telecomunicaciones. Desde entonces, muchos otros países han seguido su ejemplo.

“Los galardonados en Ciencias Económicas de este año comenzaron con la teoría fundamental y luego utilizaron sus resultados en aplicaciones prácticas, que se han extendido por todo el mundo. Sus descubrimientos son de gran beneficio para la sociedad ”, afirmó Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio.

Paul R. Milgrom , nacido en 1948 en Detroit, Estados Unidos. Doctor. 1979 de la Universidad de Stanford, Stanford, EE. UU. Shirley y Leonard Ely Jr. Profesores de Humanidades y Ciencias, Universidad de Stanford, EE. UU.

Robert B. Wilson , nacido en 1937 en Ginebra, Estados Unidos. DBA 1963 de la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos. Adams Distinguished Professor of Management, Emérito, Stanford University, EE. UU.

¡Bravo Paul y Robert! Se llevan el reconocimiento y compartirán 10 millones de coronas suecas, ¿o habrán de rematarlas?

Créditos de las imágenes:

The illustrations are free to use for non-commercial purposes. Attribute ”© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences”

Fuente: MLA style: Press release: The Prize in Economic Sciences 2020. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Thu. 15 Oct 2020. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2020/press-release/>