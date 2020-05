Jornada pródiga

Hay fechas que nos deparan sorpresas en el calendario. Es el caso del 8 de mayo.

Veamos algunos de los tantos hechos destacables, y probablemente haya muchos más. Si tienen algunos otros eventos que deberían formar parte de nuestro “calendario fraterno”, hágannos llegar vía mail o como les guste más.

1605: Publicación en España de la primera parte de “El ingenioso hidalgo de don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra. Nace la novela.

1945: Rendición incondicional de Alemania ante las fuerzas aliadas y soviéticas. Esto tiene lugar a las 22:43 hora central europea de un 8 de mayo, pero en Moscú eran las 0:43 del día 9 de mayo. Salomónicamente se celebra el fin de la guerra entonces el 8 y 9 de mayo.

En virtud de esto, desde el año 2004 se celebra el día del recuerdo y reconciliación en conmemoración de las víctimas de la segunda guerra mundial, los días 8 y 9 de mayo.

1950: Robert Schuman presenta la declaración que lleva su nombre y sienta las bases de la CECA, comunidad europea del carbón y el acero, sentando las bases de la Unión Europea.

1970: Se publica Let it be, último disco de Los Beatles. La Banda que revolucionó y mejoró la música (y la humanidad) urbi et orbi. Paul McCartney quiso para este disco que inicialmente tendría otro nombre (“get back”), aludiendo a sus orígenes musicales, como a volver a tocar en vivo, en lugar de tanto estudio de grabación. Por eso le propuso a sus colegas hacer canciones como para tocar y grabar en vivo, sin tantos efectos. Su intención era grabar las sesiones para elaborar un documental que mostrara al mundo entero cómo Los Beatles se preparaban para un concierto. Así nació la idea de Get Back, que se publicó en el Reino Unido bajo el título de Let it be, el 9 de mayo de 1970.

1970: Quiso el calendario que ese mismo día se inaugurase en Buenos Aires el querido y omnivigente edificio del Centro Cultural General San Martín, tremendo proyecto de Mario Roberto Álvarez, que conjuga teatro, música, auditorio, fotogalería y tantas otras expresiones del sentir criollo en pleno centro porteño: Sarmiento y Paraná.