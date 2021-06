Invitación de película

.

Acerca de este film y lo que deja en el corazón de la audiencia, se conversará el sábado 19 de junio desde las 19:30 hs.

Importante: el film, debe ser visto antes del encuentro.

Génesis

La historia de Alan Bennett y la de una misteriosa dama se funden. Miss Shepherd fue una persona que se le apareció al propio Bennett casi de la nada. Era una mujer que vivía dentro de su vehículo, por eso era mirada con recelo, con cierta distancia social de varios metros.

El film es una “historia casi real”, que muestra el entrañable vínculo que se fue forjando entre dos personas de carácter fuerte, pero con notable sensibilidad artística.

Miss Shepherd fue una dama que tuvo una formación eximia, fue pianista, hizo su carrera como religiosa, pero el no permitirle seguir tocando el piano dentro del convento, motivó su salida. De allí en más, deambuló por los alrededores del convento, que estaba dentro del barrio de Camden.

Por aquel entonces, el joven escritor Bennett, se mudaba a este vecindario habitado por diversos intelectuales y artistas.

El destino los cruzó y la sensibilidad de este noble dramaturgo, le dió lugar a Miss Shepherd, no solo para estacionar su furgoneta en el porsche del N° 23 de Gloucester Crescent en forma transitoria. Esta relación fue dando abundantes frutos, porque convivieron a lo largo de quince años.

Lo que comenzara como un favor a duras penas, se convirtió en una relación que cambiaría la vida de ambos.

Detrás de escena

The Lady in the van, fue Filmado en la calle y en la casa donde Bennett y Miss Shepherd vivieron todos esos años.

Para lograrlo, el director Nicholas Hytner, se reunió con el dramaturgo, para rumirar y llevar este inusual y conmovedor relato a la pantalla.

Lo primero que Hytner supo de toda la historia fue cuando Bennett publicó una memoria de aquellos años a fines de 1989.

En 1999, Bennett escribió la obra de teatro, protagonizada por Maggie Smith como Miss Shepherd. Dejó pasar otros quince años, y ahí si se lanzó de lleno junto a Hytner, para plasmar su obra en la pantalla grande. Este es el resultado de aquel encuentro.

Comentarios

“THE LADY IN THE VAN es el retrato de una mujer extraordinaria, poderosa pero desconcertante, que llegó de la nada y se apoderó por completo de muchos años de la vida de Alan Bennett ”.

“Todas las grandes historias universales son universales porque son muy particulares”, sugiere Hytner.

“La mayor parte de esta historia ocurre en una pequeña parcela de tierra. Ese pequeño porsche, en la puerta de una casita londinense”.

Proceso reflexivo

Hytner señala que THE LADY IN THE VAN es también un estudio de cómo un artista crea arte y cómo trabaja un escritor.

“La película también trata sobre el acto de la creación”, dice. “Se trata de que Alan se dé cuenta que no te pones en lo que escribes, cuando eso sucede. Mientras Miss Shepherd está viviendo en la puerta de su casa, poco a poco se da cuenta que debe escribir sobre eso. Y al escribir sobre ella, se da cuenta de cosas importantes sobre sí mismo “.