Internet: un fenómeno que se expande e intercomunica

La creación de la World Wide Web en 1989 revolucionó la comunicación y nuestro estilo de vida. Tal como lo hemos mencionado, este invento se lo debemos a Tim Berners-Lee, quien creó un sistema para compartir información a través de una red de computadoras del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear – CERN, en los Alpes suizos.

Este gráfico muestra la proporción y la cantidad de personas que están usando Internet, que en estas estadísticas se refiere a todas aquellas que han usado Internet en los últimos 3 meses.

El gráfico comienza en 1990, todavía un año antes de que Berners-Lee lanzara el primer navegador web y antes de que el primer sitio web estuviera en línea (el sitio del CERN, que todavía está en línea ). En ese momento, muy pocas computadoras en todo el mundo estaban conectadas a una red; las estimaciones para 1990 sugieren que sólo la mitad de un por ciento de la población mundial estaba en línea.

Como muestra el gráfico, esto comenzó a cambiar en la década de 1990, al menos en algunas partes del mundo: para el año 2000, casi la mitad de la población de los EE. UU. accedía a la información a través de Internet. Pero en la mayor parte del mundo, Internet aún no había tenido mucha influencia: el 93% en la región de Asia Oriental y el Pacífico y el 99% en Asia Meridional y África Subsahariana todavía estaban desconectados en 2000.

15 años después, en 2016, tres cuartas partes (76%) de las personas en los EE. UU. estaban en línea y durante estos años países de muchas partes del mundo se pusieron al día: en Malasia el 79% usó Internet; en España y Singapur el 81%; en Francia 86%; en Corea del Sur y Japón 93%; en Dinamarca y Noruega el 97%; e Islandia encabeza la clasificación con el 98% de la población en línea.

El contraste se resalta en países donde poco y nada ha cambiado desde 1990. Eritrea, Somalia, Guinea-Bissau, la República Centroafricana, Níger y Madagascar, menos del 5% de la población tiene acceso al servicio de internet. Y en el fondo está Corea del Norte, donde el régimen opresivo del país restringe el acceso a la intranet amurallada de Corea del Norte Kwangmyong y el acceso a Internet global solo se otorga a una élite muy pequeña.

Pero la tendencia generalizada a nivel mundial, y, como muestra el gráfico, en todas las regiones del mundo, es clara: cada año hay más y más personas en línea. La velocidad con la que el mundo está cambiando es increíblemente rápida. En cualquier día de los últimos 5 años hubo una media de 640.000 personas conectadas por primera vez. O sea: cada hora, acceden por vez primera a los servicios de la World Wide Web, unas 27 mil personas.

La línea de tiempo debajo del gráfico le recuerda cómo los sitios web y las tecnologías recientes estuvieron disponibles que se integran a la vida cotidiana de millones: en la década de 1990 no había Wikipedia. El servicio de Twitter se lanzó en 2006 y el valioso portal de Our World in Data está en línea desde 2014!

Muchos de nosotros no podemos imaginarnos cómo sería nuestra vida sin los servicios de Internet. Recién en 2017 la mitad de la población mundial alcanzó a estar en línea.

La World Wide Web cambió nuestro mundo, y lo mejor aún está por venir.

Fuente: https://ourworldindata.org/internet#the-internet-s-history-has-just-begun