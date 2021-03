Internet a la conquista del espacio

OneWeb, la compañía de comunicaciones por satélite de órbita terrestre baja (LEO), ha confirmado el lanzamiento exitoso de los 36 satélites por parte de Arianespace desde el cosmódromo de Vostochny.

El despegue se produjo el jueves 25 de marzo a las 02:47 GMT. Los satélites de OneWeb se separaron del cohete y se distribuyeron en nueve lotes durante un período de 3 horas y 51 minutos y se confirmó la adquisición de señales en los 36 satélites.

Este es el segundo de un programa de cinco lanzamientos que permitirá que la solución de conectividad de OneWeb alcance todas las regiones al norte de los 50 grados de latitud para mediados de 2021, con el servicio listo para comenzar a fines de año, lo que le dará a OneWeb la capacidad de conectar a millones de consumidores en el hemisferio norte.

Sus servicios cubrirán el Reino Unido, Alaska, el norte de Europa, Groenlandia, Islandia, los mares árticos y Canadá, y se activarán antes de fin de año. OneWeb luego tiene la intención de hacer que los servicios globales estén disponibles en 2022. Esta es una de las cuatro compañías que prevén desplegar constelaciones de satélites para ampliar la cobertura global de internet.

Neil Masterson, CEO de OneWeb comentó : “Este es el segundo de nuestra serie de lanzamientos y representa un hito para la compañía. El próximo lanzamiento de la serie está programado para finales de abril, ya que continuamos nuestro impulso hacia el servicio comercial este año. OneWeb está a la altura del desafío de nuestra misión de brindar conectividad a todos, en todas partes y en todo momento. Estamos conectando al mundo “.

Elon Musk, fundador de la compañía espacial SpaceX y líder del despliegue de satélites web, puso ya en órbita con este fin un millar de artefactos para crear la red Starlink.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un proyecto similar llamado Kuiper.

“Todos los proyectos de web satelital fueron impulsados para paliar los límites de la red de cables de Internet”, explica el investigador de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), Paul Wohrer, “ la red alámbrica no ha permitido reducir totalmente la brecha digital. Alrededor de 30 millones de estadounidenses, cerca del 10% de la población del país, no tiene acceso a Internet. La proporción es del 12% en Francia. Son principalmente personas que viven en zonas rurales”, ejemplifica el experto. Con la digitalización creciente de varias actividades del mundo moderno, “ya no imaginamos la vida sin Intenet, y menos en tiempos de pandemia”, agrega Wohrer.

De momento, la red Starlink, propiedad de Elon Musk, es la más avanzada en materia de web satelital. “La empresa ganó además una licitación hace unos meses para reducir la brecha digital en EEUU, por un costo de alrededor de 800 millones de dólares, un monto bastante sustancial”, apunta el investigador de FRS.

Starlink ha puesto en órbita 1.300 satélites de los 1.440 que tiene planeado lanzar para la primera fase de su despliegue tecnológico de web satelital. En total, la empresa estadounidense proyecta desplegar entre 12.000 y 40.000 satélites.

Para el gran público, el acceso a la web con estos satélites costará alrededor de 500 dólares para instalar el material y unos 100 dólares mensuales. “Esta tecnología está en fase de prueba en EEUU. La velocidad es equivalente a la de una conexión por cable”, detalla Wohrer.

¿Cúal será la próxima frontera?

Aprovechamos la ocasión porque William Shatner, el inolvidable Capitán Kirk de Viaje a las estrellas, acaba de celebrar su nonagésimo cumpleaños. El viernes 26 de marzo, Leonard Nimoy, el inolvidable y querible Sr.Spok, hubiese cumplido 90 años. YouTube mediante, los reunimos a ambos, y nos disponemos a viajar. Ojo, no se si habrá señal ..

Fuentes:

https://www.oneweb.world/media-center/successful-launch-marks-key-milestone-for-onewebs-five-to-50-ambition

https://www.rfi.fr/es/economia/20210325-el-mundo-ha-entrado-en-la-carrera-por-la-internet-satelital