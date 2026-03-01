Inicia la Asamblea General de los Focolares

Del 1 al 21 de marzo, 320 representantes de las comunidades del Movimiento de los Focolares de todo el mundo participarán en la cuarta Asamblea General desde el fallecimiento de su fundadora, Chiara Lubich. La Asamblea elegirá a los nuevos miembros del órgano de gobierno y aprobará las líneas programáticas para los próximos cinco años.

Según el Artículo 1 del Reglamento de la Asamblea General del Movimiento de los Focolares, los participantes vivirán este encuentro en profunda comunión, para fortalecer la unidad en todo el Movimiento y guiarlo hacia la realización de sus objetivos. La Asamblea es, en efecto, uno de los momentos más significativos para el Movimiento de los Focolares y se celebra cada cinco años, según lo establecido por el Decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (2021).

Se celebrará en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo (Roma), donde 320 participantes ─incluidos aproximadamente 50 observadores─ están llegando de diferentes países, culturas y contextos eclesiales y religiosos. Los une la adhesión al espíritu y a los valores del Movimiento fundado por Chiara Lubich (1920-2008) y reconocido por la Iglesia católica como Asociación privada, universal y de derecho pontificio.

El programa

La Asamblea iniciará con un retiro espiritual de tres días. El 5 de marzo, la actual presidenta, Margaret Karram, presentará su informe de fin de mandato, acompañado de algunas reflexiones del copresidente Jesús Morán. En los días siguientes se alternarán sesiones plenarias y trabajos en 30 grupos, dedicados a explorar las temáticas que se han recibido de las comunidades de los Focolares en todo el mundo.

Los argumentos que orientarán estos trabajos se centrarán en cómo implementar el carisma, o sea, crear relaciones de fraternidad y unidad en el contexto global actual mediante el compromiso por la paz y la justicia social, el diálogo en un mundo polarizado, el uso responsable de las tecnologías, el diálogo como instrumento privilegiado entre las Iglesias cristianas y con personas de diferentes credos y convicciones no religiosas, la ecología integral y la gobernanza participativa. Una de las temáticas será también la transmisión del carisma de los Focolares a las futuras generaciones del Movimiento. Además, se prevén sesiones de debate sobre las propuestas de modificación de los Estatutos Generales y de los Reglamentos de las distintas ramificaciones del Movimiento.

La jornada del 12 de marzo se dedicará a la elección de la presidenta y el copresidente, cargos que ─según los Estatutos Generales de los Focolares─ deben ser confirmados por la Santa Sede. Posteriormente, el 15 de marzo, la Asamblea elegirá a los Consejeros Generales, completando así la formación del nuevo gobierno del Movimiento.

Hacia la Asamblea General: un proceso mundial

Para preparar esta Asamblea, las comunidades de los Focolares en 150 países participaron en un amplio proceso de escucha y discernimiento sinodal, aportando ideas y prioridades para el futuro. Esto dio lugar a cientos de aportes sobre temas clave y sobre los desafíos que el Movimiento está afrontando a nivel interno y en el contexto global. Las comunidades territoriales también expresaron sus preferencias sobre las candidaturas para el gobierno del Movimiento.

Noticias y actualizaciones sobre el trabajo de la Asamblea estarán disponibles en el sitio web de los Focolares y en los próximos comunicados de prensa.



Por Stefania Tanesini – Portavoz Movimiento de los Focolares