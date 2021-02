El martes 23 de febrero a las 12 hs. se realizará vía streaming la presentación del Informe “Evaluación de impacto integral de los centros barriales del Hogar de Cristo”.

La presentación estará a cargo de la directora de la investigación, Dra. Ann Elizabeth Mitchell, quien será comentada por la Dra. Ana Clara Camarotti y el padre José María “Pepe” Di Paola. Coordinará la mesa el Director Ejecutivo de Cáritas Argentina, Lic. Nicolás Meyer.

La actividad se realizará vía streaming a través de https://www.youtube.com/familiagrandehogardecristo

Trayectoria de la presentadora y los comentaristas:

Ann Elizabeth Mitchell: Doctora en Economía de la Universidad de Maryland, EE.UU. y Profesora Titular de Desarrollo Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Se especializa en el análisis de diversos temas sociales, incluyendo pobreza multidimensional, condiciones de vida en asentamientos informales, sociedad civil y la evaluación de impacto de programas sociales. En los últimos años ha dirigido investigaciones sobre la desigualdad urbana y el bienestar juvenil en asentamientos informales, las organizaciones de la sociedad civil en las villas la Ciudad de Buenos Aires y una evaluación de impacto del programa de vivienda de emergencia de TECHO-Argentina. Además de la publicación de trabajos académicos en revistas como Oxford Development Studies, European Journal of Development Research y Journal of Human Development and Capabilities, ha realizado trabajos de consultoría para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones. Trabaja con la Fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires desde su creación en 2001 y fue vicepresidente de la organización entre 2014-2017.

Ana Clara Camarotti: Doctora en Ciencias Sociales, Magister en Políticas Sociales, Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente universitaria. Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede en el área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Consultora externa para la Organización de los Estados Americanos (OEA).

José María Di Paola: sacerdote católico, ejerció y ejerce su ministerio en villas y barrios populares. Con un concreto compromiso social reconocido en la Argentina y el exterior, se dedica especialmente a acompañar a niños, jóvenes, adultos y sus familias a superar el consumo de drogas. Es uno de los coordinadores del Equipo de Sacerdotes de Villas de CABA y GBA y ejerce el mismo rol en la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina. Forma parte de diversos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos en todas sus expresiones y edades. En el año 2016 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Es el presidente de la Federación del Hogar de Cristo en Argentina.

El objetivo de esta investigación se asienta en la evaluación de cómo el Hogar de Cristo contribuye a los procesos de desarrollo humano e inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Este informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado en el marco de un convenio entre el Departamento de Investigación Francisco Valsecchi de la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y la Federación Familia Grande Hogar de Cristo con la participación de un equipo interdisciplinario e interinstitucional.

¿Qué es un Centro Barrial del Hogar de Cristo?

Es un espacio concreto, con referentes concretos en compromiso concreto, andamiados en barrios populares y villas de emergencia que, trabajando articuladamente con Cáritas Argentina, tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas,poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades. “Recibir la vida como viene” constituye su motor y horizonte: la vida íntegra con su complejidad y en su totalidad.

