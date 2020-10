¡Gracias Quino!

Despedimos al genial dibujante que nos dejara el miércoles 30 de septiembre.

Joaquín Lavado nace en Mendoza el domingo 17 de julio de 1932. Desde el vamos lo llamaron Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor que ayudó a descubrir la vocación de caricaturista del sobrino. A los trece años se matricula en la Escuela de Bellas Artes, pero en 1949 un poco aburrido de dibujar ánforas y yesos, abandona para dedicarse al dibujo de historietas y al humor.

Se traslada a Buenos Aires en busca de un editor dispuesto a publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de vacas flacas. “El día que publiqué mi primera página – dijo recordando su debut en el semanario Esto es, de Buenos Aires – pasé el momento más feliz de mi vida”. Fue en 1954. Desde entonces sus dibujos se publican incansablemente.

En 1963, aparece su primer libro de humor, “Mundo Quino”, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó.

El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, que buscaba a un dibujante para que creara una historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no hace su campaña, pero Quino se queda con unas pocas tiras que le serían útiles unos meses después, cuando diera vida al personaje que lo haría famoso.

Mafalda, la pequeña de pelo negro que odia la sopa e interpela al mundo de los adultos, se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo, se inicia el imparable éxito del personaje, que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el imaginario colectivo.

Jorge Álvarez publica el primer libro de Mafalda que reúne las primeras tiras en orden de publicación. Se publica en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 ejemplares. En Italia, se edita en 1969 el primer libro, “Mafalda la Contestataria”, con la presentación de Umberto Eco, director de la colección. Mafalda, en palabras del propio Quino, “es una niña que intenta resolver el dilemna de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo”.

El gran éxito y fama internacional no impedirán que Quino, el 25 de junio 1973, tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia.

Sin embargo, el interés por Mafalda se ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales (UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Argentina).

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. En 2014 fue especial, ya que Quino cumplió 60 años en el humor gráfico y Mafalda celebró sus 50 años. Además inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Temática

Los protagonistas suelen ser gente común, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o alegóricas (como policías arrojando valium en las bocas abiertas de manifestantes) y a las reacciones caricaturescas.

Los contenidos de Mafalda suelen ser más cercanos y a la vez más adultos que en otras tiras similares. Mafalda se preocupa por la política mundial y Manolito está obsesionado con el dinero. A pesar de ello, estos personajes pueden ser vistos como niños reales con padres reales y no como “adultos en cuerpos de niño”.

El humor de Quino es típicamente ácido e incluso cínico y ahonda con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana. Así, hace al lector enfrentarse a la burocracia, a los errores de la autoridad, a las instituciones inútiles o a la estrechez de miras

Vigencia

En los años setenta, la Editorial Lumen editaba periódicamente unos cuadernillos apaisados en cuya portada podía leerse «PARA ADULTOS. QUINO. Mafalda».

El aviso de la portada, que explicitaba que las tiras de Quino no eran para niños, fue una treta de la editorial para despistar a la censura y conseguir el permiso para la edición en España de los dibujos. Alguien dijo por aquel entonces que los libritos de Mafalda eran libros de niños para que los leyeran los padres, pero al cabo de tres generaciones de lectores, aquellos libritos de Lumen, que han logrado sobrevivir al paso de los años, se los quitan los hijos a los padres y los padres a los abuelos. Porque las tiras de Mafalda, pensadas en su tiempo para adultos, interesan a nuestros adolescentes de hoy, criados y amamantados por la televisión y los videojuegos, y que cada vez son más precoces y más exigentes, más rebeldes y menos y menos manejables, además de interrogar y fiscalizar a sus mayores como hacía Mafalda, para desesperación de sus progenitores.

Quino se anticipó a su tiempo abordando lo trascendente cotidiano para desvelarse y desvelarnos el gran drama de la conciencia del hombre moderno, que tiene que competir para ganarse la vida y, a la vez, sobrellevar la existencia disponiendo de información inmediata de las tragedias que nos conmueven y los desastres que nos rodean. Mafalda es la conciencia de Quino y por lo tanto la nuestra. Por eso, de todas las explicaciones que he oído o leído sobre Mafalda, la cita de Julio Cortázar, «Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí», me parece sin duda la más certera. Es ella la que explica el éxito duradero y la permanente juventud de aquella Mafalda que miraba el mundo con el asombro del niño y el pensamiento del adulto, y que era asimismo la conciencia crítica de su tiempo y lo sigue siendo del nuestro.

El buen Quino siempre nos dejó pensando. Un buen hábito a ejercer desde el humor. Nos deja su obra. Cerramos el posteo con una gran obra recientemente estrenada: ¡la Quinopedia!

