Google celebra al judo

El Doodle del jueves 28 de octubre, desarrollado por la artista visual Cynthia Yuang Cheng, celebra el natalicio del “padre del judo”, el profesor Kanō Jigorō nacido en 1860.

Kanō debió enfrentarse a menudo a la adversidad. Para desarrollar fuerza, se decidió a estudiar el arte marcial del Jujutsu. Durante su tiempo como estudiante en la Universidad de Tokio, finalmente encontró a alguien que le enseñaría: el maestro de Jujutsu y ex samurái Fukuda Hachinosuke.

El judo nació durante un combate de combate de Jujutsu cuando Kanō incorporó un movimiento de lucha occidental para llevar a su oponente mucho más grande a la lona.

El nombre Judo significa “el camino suave” y el deporte se basa en principios como justicia, cortesía, seguridad y modestia. Kanō vio el arte marcial como una forma de unir a las personas, incluso mientras arrojaba a los oponentes a la lona. Al eliminar las técnicas más peligrosas utilizadas en Jujutsu, creó el “Judo”, un deporte seguro y cooperativo basado en la filosofía personal de Kanō de Seiryoku-Zenyo (uso máximo eficiente de la energía) y Jita-Kyoei (prosperidad mutua de uno mismo y los demás).

En 1882, Kanō abrió su propio dojo (un gimnasio de artes marciales), el Instituto de Judo Kodokan en Tokio, donde desarrollaría el Judo durante años. También dio la bienvenida a las mujeres al deporte en 1893.

El objetivo principal de Kanō era, según sus palabras, reunir a la gente por una causa común, con un sentimiento de amistad. Sus metas en principio no incluían el introducir al judo como deporte olímpico, cuestión que ratifica en una carta al maestro británico Gunji Koizumi, allá por 1936:

Me han preguntado personas de diversos sectores en cuanto a la sabiduría y la posibilidad del Judo de ser introducido en los Juegos Olímpicos. Mi punto de vista sobre el asunto, en la actualidad, es más bien pasivo. Si es el deseo de los otros países miembros, no tengo ninguna objeción. Pero no me siento inclinado a tomar la iniciativa. Por un lado, el judo, en realidad, no es un mero deporte o juego. Lo considero como un principio de vida, arte y ciencia. De hecho, es un medio para la realización cultural personal. Sólo una de las formas de entrenamiento de Judo, el denominado randori, puede ser clasificado como una forma de deporte… [Además] los Juegos Olímpicos están tan fuertemente influidos por el nacionalismo que es posible que el judo se vea influenciado por ello hasta devolver la competición de Judo a una forma “bárbara” de lucha como lo era el jiu-jitsu antes de que fuera fundado el Kodokan. El Judo debería ser y permanecer tan libre como el arte y la ciencia de las influencias externas – política, nacional, racial, económica o cualquier otro interés organizado. Y todo lo relacionado con él debería dirigirse a su objetivo final, el beneficio de la humanidad.

お 誕生 日 お め で と う ご ざ い ま す – ¡Feliz cumpleaños, Kanō Jigorō!



