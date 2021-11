Francisco, el impulsor de un “libro saludable”

Desde Roma, el periodista Nelson Castro habló de su libro “La salud de los Papas: Medicina, complots y fe. Desde León XIII hasta Francisco“, una idea que surgió del propio Francisco y que al autor le llevó dos años y medio concretar.

El libro fue publicado en marzo de 2021. A fines de octubre, Castro presentó la versión en italiano, aprovechando su paso por Roma. “El Papa me dijo que sería interesante que escribiera un libro sobre la salud de los Papas y obispos”, contó el periodista. “Fue un desafío. El Papa me dijo que me iba a dar una entrevista que tardó mucho. Fue increíble. Fue un trabajo muy duro”, agregó.

“Lo entrevisté al Papa para Radio Continental, el jueves 25 de julio de 2013. Me mandó una carta, donde me escribía ‘cómo me gustó verlo, qué interesante sería que escribiera un libro sobre la salud de los Papas y los obispos’. Lo tomé como un cumplido que me llenó de orgullo. Lejos estaba de imaginar que, cuatro años después, el Papa nos iba a invitar con Alicia Barrios a una de las Audiencias Públicas de los miércoles. Nos puso en primera fila. Ahí me dijo ‘ya le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los Papas, empezando por mí porque yo le voy a hablar de mi neurosis”, recordó Castro.



“El libro salió de una idea de él, de una manera concreta. Para mí representó un desafío fenomenal. El otro día, cuando lo vi, me demostró que ya había leído el libro en español, que le había generado interés. Me dijo ‘me gustó, el Papa que más me impactó fue Pío XI. No sabía eso que usted cuenta, que está la sospecha de envenenamiento, ¡qué historia!'”, relató el periodista.

En su libro, Castro ahonda en casos polémicos sobre la muerte de algunos Papas, como fue la de Juan Pablo I. “Nos llevó 10 meses de trabajo. Mi convicción es que murió de causas naturales, pero no es posible demostrarlo científicamente porque hubo dos errores fundamentales desde el punto de vista médico: no se hizo autopsia, el análisis toxicológico y, además, en el primer comunicado del Vaticano se fraguó la verdad porque se dijo que lo había encontrado muerto su secretario y, al final, fue una hermana que lo atendía. Se dijo eso porque se consideraba escandaloso decir que una mujer entraba a la habitación del Papa. Al certificado de defunción hubo que modificarlo porque, por hacerlo rápido, no se contempló la Ley de Roma. Obviamente ahí permanecen dudas. Incluso hablamos con el sicario que se atribuyó la muerte. Puedo decirte que tengo la convicción. La evidencia inobjetable de eso no está”, dijo.

Castro adelantó que, en una próxima entrevista con Francisco, hablarán con detalle de su operación de colon y que lo incluirá en una nueva edición del libro. “Quedamos en una próxima entrevista con el Papa para hablar con todo detalle de este episodio, que lo vamos a incluir en una de las próximas ediciones, en la versión en español e italiana”, señaló el periodista.

Castro dijo además que, la última vez que lo vio a Francisco lo vio de buen humor. “Me impactó. No tiene una arruga en la cara. Lo vi juvenil, sonriente. ‘¿Usted me ve preocupado a mí?’, me preguntó Francisco. Le dije que no. ‘Estoy ocupado’, me dijo, pero con cosas que no le ‘quitan el sueño’, según el Papa. ‘Me duermo una siestita de 40 minutos todos los días, me saco los zapatos, me tiro con la vestimenta y me tapo con una cosita suave y después sigo’, me dijo Francisco. Lo vi estupendo”, contó el corresponsal internacional.

“Cuando le pregunté por qué no viene a la Argentina, me dijo ‘estuve en argentina 76 años, ahora soy el Papa y me debo ocupar del mundo’. A buen entendedor, pocas palabras. Si hoy le preguntara eso me daría la misma respuesta. No me dice textualmente ‘no voy a regresar a la Argentina'”, reveló Castro.

El trabajo “La salud de los Papas” es un documento completo sobre los sumos pontífices de la Iglesia Católica. “Es consecuencia de la tarea periodística. Escribir libros es una cosa apasionante, es otro mundo, otra dedicación, otro tiempo y exigencia. Se transformó en algo que me produce mucho placer, sobre todo cuando aparecen los temas que despiertan mi interés y entiendo que pueden ser de interés para la gente. Los temas que trato son dificultosos de investigar, eso le genera una adrenalina y pasión dobles, una enorme felicidad”, dijo Nelson Castro.

Fuentes:

https://www.airedesantafe.com.ar/actualidad/nelson-castro-aire-la-idea-del-libro-la-salud-los-papas-fue-francisco-n228551

https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2021-10/desde-leonxiii-francisco-un-libro-salud-de-papas.html