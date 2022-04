El guitarrista Peter Frampton nació el sábado 22 de abril de 1950, en la ciudad británica de Beckenham, en el condado de Kent. Comienza a tocar la guitarra desde pequeño.

A los diez años forma su primera banda en la escuela, “The Little Ravens”, con David Bowie, tocando temas de Buddy Holly. Sigue tocando en grupos colegiales, hasta que en 1966 conoce a Bill Wyman de los Rolling Stones, y este le empieza a representar como mánager. En 1969 forma parte de Humble Pie con Steve Marriott. Tras cinco exitosos álbumes con esta banda, decide marcharse y formar su propia banda.

Con A&M Records publica sus primeros discos solistas: Wind of Change, Frampton’s Camel y Somethin’s Happening. En 1975 llega al número 32 de las listas norteamericanas con Frampton y al año siguiente publica el multiplatino Frampton Comes Alive!, un doble directo grabado en San Francisco en 1976, del cual se vendieron dieciséis millones de copias.

En 1976 colabora con Frankie Valli en el tema principal de la BSO de la película Grease. Su carrera musical continúa con otro LP con la colaboración de Ringo Starr y con el apoyo de la prestigiosa revista Rolling Stone. En 1978 protagoniza, junto con los Bee Gees y una pléyade de músicos de primer orden (como Earth, Wind and Fire, Aerosmith o Alice Cooper), la película Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, inspirada en el álbum homónimo de The Beatles, y grabando varios temas en calidad de solista, como “The Long and Winding Road”. En 1987, hace con David Bowie y Carlos Alomar la gira Glass Spider World Tour. En 1990 vuelve a encontrarse con Steve Marriott, de Humble Pie, y vuelven a hacer algunos temas, pero Marriott muere en abril cuando se produce en su casa un incendio. En una entrevista a Frampton, este declara: “Trabajábamos juntos en un proyecto, no íbamos a resucitar a ‘Humble Pie’. Grabamos tres temas, sentíamos que estábamos otra vez en el buen camino, pero todo ha cambiado repentinamente”.

Nuevo Milenio

En 2003, Frampton lanzó el álbum Now y se embarcó en una gira con la banda Styx como soporte. El 12 de septiembre de 2006 lanzó un disco enteramente instrumental llamado Fingerprints. Su banda en ese momento consistía del baterista Shawn Fichter, el guitarrista Audley Freed, el bajista John Regan y el teclista Rob Arthur, y para la grabación del disco contó con las colaboraciones de bandas y artistas como Pearl Jam, Hank Marvin y el bajista Stanley Sheldon, miembro de su banda al momento de la grabación de Frampton Comes Alive! en 1976.

Thank You Mr. Churchill fue la nueva producción de Frampton publicada el 27 de abril de 2010, recibiendo reseñas generalmente positivas por parte de la crítica especializada. En 2014 publicó el disco Hummingbird in a Box. El 11 de junio de 2015, anunció su nuevo álbum de estudio: Acoustic Classics; publicando el 14 de enero de 2016 una versión de “Do You Feel Like I Do” como preámbulo.

Desde su publicación en 1976, Frampton llega viao, sigue siendo uno de los discos en vivo más apreciados por el público, con más de 16 millones de discos vendidos.

Sus colaboraciones en sesiones de grabación y presentaciones en vivo van desde artistas legendarios como George Harrison, Harry Nilsson, David Bowie, Dion, Hank Marvin, Ringo Starr, BB King, Mike McCready & Matt Cameron (Pearl Jam), Buddy Guy, Steve Miller y muchos otros.

Trabajó en estrecha colaboración con Cameron Crowe en su película ganadora del Oscar, Almost Famous, como asesor técnico, escribiendo música para la banda ficticia Stillwater e incluso haciendo un cameo como el road manager de Humble Pie.

En 2007, Peter ganó un Grammy al Mejor Álbum Instrumental Pop por Fingerprints y en 2014 fue incluido en el Salón de la Fama de los Músicos. Peter recibió el prestigioso premio a la innovación Les Paul de los premios TEC de NAMM en 2019.

Su álbum de 2019, All Blues , fue el número 1 durante quince semanas en la lista de blues de Billboard, su autobiografía de 2020, Do You Feel Like I Do?: A Memoir , debutó en la lista de los más vendidos de The New York Times y, más recientemente, su nuevo álbum Frampton Forgets .

Feliz cumple y larga vida a Peter Frampton, guitarrista y maestro incansable!