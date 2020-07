Fotosolidaridad

La pandemia de coronavirus hizo estragos en todo el mundo. Sigue vigente y es motivo de desvelo para la humanidad.

Eso no es ninguna novedad. Sí lo es que en medio de este contexto adverso, infinidad de personas se pregunten cómo pueden seguir ayudando a cuatro meses de “estar covideando”.

En este sentido, un grupo de fotógrafos copados y dispuestos a donar su saber, urdieron un programa que dieron en etiquetar como #10000Headshots Project. Fueron promoviendo la iniciativa, el público se fue anotando y el miércoles 22 de julio, 200 fotógrafos en 50 estados de EE.UU. retrataron a 10 mil personas desempleadas, para que puedan incorporar retratos profesionales en sus curriculums, y en sus redes sociales.

Escribo la nota y la emoción va in crescendo al ver algunos de los rostros retratados. Esto no quiere decir que lo vayan a conseguir mágica o milagrosamente, pero ver esas fotos, de las que sabe captar una persona que tiene el hábito ya no de disparar el obturador, sino de capturar la magia de un rostro. Eso puede provocar que el empleador se interese en el postulante retratado.

“No solo aumentamos sus posibilidades y sus esperanzas de empleo, sino también el espíritu que perdieron durante la pandemia”, dijo Rom Matibag, CEO de Romp Studios.

Rom y su maquinita estuvieron a full el 22 de julio, tomando fotos profesionales a los 10000 postulantes de #10000 Headshots. Él fue uno de los 200 fotógrafos que retrató de manera gratuita para ayudar a las personas a obtener un trabajo y mejorar su autoestima.

“Esta es una gran idea sobre cómo los fotógrafos podemos devolver a la sociedad nuestro trabajo en modo de aporte. Bien sabemos lo que significa el desempleo, los que alguna vez hemos estado sin trabajo”, agregó el titular de Romp.

Rom conoce bien la sensación de estar perdido y, a veces, tener que reinventarse. Una vez estuvo en el seminario, preparándose para ser sacerdote. Ahora está luchando en la primera línea de la pandemia como enfermero y la fotografía es su pasión.

Estas fotos son costosas. Por eso la iniciativa, que se ofreció en forma absolutamente gratuita, fue como un regalo caído del cielo para miles de personas.

Matibag afirmó: “Lo que hicimos el miércoles fue importante. Definitivamente tener una foto profesional hace una gran diferencia en la presentación laboral que uno hace”. Según LinkedIn, las personas que tienen una foto profesional en sus perfiles obtienen 21 veces más visitas y nueve veces más solicitudes de conexión.

Carmen Corzo es planificadora de eventos y cree que su industria demorará meses en su recuperación. “Va a ser un regreso muy lento y muchos de nosotros nos aventuraremos a diferentes campos y tendremos trabajos completamente diferentes. Por eso estoy particularmente agradecida de tener esta foto para actualizar mi currículum”, explicó.

El objetivo de Rom y los demás fotógrafos, es además del retrato, promover un contagioso aumento de la autoestima y la esperanza.