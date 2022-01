Fin de fiesta

El domingo 4 de enero de 1970 Los Beatles tuvieron su última grabación en el Estudio N° 2 de EMI en Abbey Road. Estuvieron presentes Paul, George y Ringo. George Martin, el quinto beatle, estuvo en la cabina de producción. El ingeniero de sonido, fue Phil McDonald.

Trabajaron en completar la grabación de Let it Be, donde querían mejorar unos coros, y otros detalles, porque estos muchachos eran perfeccionistas, y su productor estaba en los detalles. Se grabó sobre la 27° toma de Let it Be, que había sido registrada a fines de enero de 1969. Paul tocó una parte con su bajo, grabó al piano algunos acordes para los coros, donde también participaron George Harrison y la mujer de Paul, Linda Eastman.

Corrieron vientos varios por el segundo Estudio del complejo, con trombones, violoncelos y un saxo tenor, a cargo de músicos sesionistas George Harrison, grabó un solo de guitarra. No conforme con lo anterior, Paul tocó las maracas en un pasaje, y Ringo agregó su batería.

Fue un domingo del crudo invierno boreal, donde los muchachos bajaron la cortina, a esta genial creación colectiva.