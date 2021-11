Enrico Pozzoli: “Yo hice al Papa cristiano”

Se trata de la biografía del misionero salesiano que bautizó a Jorge Bergoglio y siguió su vocación hasta el noviciado. El libro se presentó este miércoles 10 de noviembre en Asti, para luego extenderse hacia otras ciudades italianas.

Prefacio del Papa Franciso

A él acudían todos los que tenían un problema particular, con la certeza de que haría cualquier cosa para ayudar. La gente también acudía al Padre Pozzoli cuando necesitaba consejo.

El Padre Pozzoli tenía sentido de la realidad. Y cuando ocurría algo inusual, tenía una forma especial de expresarse. Se llevaba la mano a la parte superior de la cabeza y se rascaba con los cinco dedos, diciendo: “¡canastos…!”. Este fue su único gesto de impaciencia. Era un hombre de gran sentido común, que demostraba en los numerosos consejos que daba a la gente. Por eso era muy apreciado por todos.

Pasaba horas y horas en el confesionario y con el paso de los años se convirtió en un punto de referencia para todos los salesianos de Buenos Aires y de las comunidades vecinas. Hizo lo mismo con muchos sacerdotes diocesanos. También iba periódicamente a confesar a las Hermanas de María Auxiliadora. Fue realmente un gran confesor.

Sabía que él me entendería más que mi madre. De hecho, se entusiasmó de inmediato. Mi madre no tuvo la misma reacción. Me dijo que tendría que pensar mucho antes de tomar esa decisión, que sería mejor para mí terminar la universidad y graduarme.

Era agosto de 1957. Empecé a sentir punzadas en mi pulmón derecho. El dolor no se detuvo. Mi salud se derrumbó, me llevaron urgentemente al hospital, estaba muy débil, hasta el punto de no poder ponerme de pie, me pusieron en una camilla”.

Cuando Bergoglio le dijo a Pozzoli, un salesiano, que tenía la intención de hacerse jesuita, el padre Pozzoli compartió mi decisión y no me propuso que me uniera a los salesianos en lugar de a la Compañía de Jesús. Siempre respetó mi elección, no era el tipo de sacerdote que hacía prosélitos.

Preguntó y me dijo que los jesuitas me recibirían en su seminario en marzo. Esto fue en noviembre. Añadió que no era conveniente que me quedara en casa durante esos cuatro meses. También necesitaba recuperarme físicamente porque la operación a la que me había sometido había sido muy pesada. Así que se dirigió a su superior directo, el inspector salesiano de Buenos Aires, a quien le explicó mi situación.

La biografía del maestro de la fe Don Enrico Pozzoli, escrita por Ferruccio Pallavera y publicada por la Libreria Editrice Vaticana, se presentó este 10 de noviembre en Asti, en presencia de Mons. Marco Prastaro.

El segundo acto se celebrará en Roma el 12 de noviembre en la Universidad Pontificia Urbaniana, a las 18.30 horas. El 14 de noviembre habrá un traslado a Lombardía: la presentación, a las 15 horas, será en presencia del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en la iglesia parroquial de Senna Lodigiana. La última cita será dos días después en Lodi, en el Palacio Episcopal, donde a las 20.45 horas estarán el obispo de la ciudad Marizio Malvestiti y el director de L’osservatore Romano Andrea Monda.

Fuente: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/prefacio-papa-francisco-sobre-sacerdote-que-lo-bautizo-libro.html