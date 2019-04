En España ganan los socialistas y se derrumba el Partido Popular

Pese a la victoria, se abre la negociación para conformar una mayoría en el Legislativo. Es posible tanto una apertura hacia la izquierda como hacia la derecha.

Las elecciones anticipadas de este fin de semana marcan un amplio triunfo de los socialistas (PSOE) que han conseguido 123 bancas de las 350 en disputa, 38 más que hace dos años. Se derrumba el conservador Partido Popular, que pasa de 133 bancas a 66, perdiendo más de la mitad (71). Los liberales de Ciudadanos alcanzan los 57 escaños (más 25), y la izquierda de Podemos pierde dos pasando a 42. La novedad es el ingreso en la Cámara Baja (las Cortes) de la extrema derecha de Vox, con 24 legisladores. La participación ha sido elevada, rozando el 80% del padrón electoral. Las políticas sociales del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez han posiblemente convencido a los indecisos en ir a las urnas para manifestar su apoyo.

La cuestión es ahora la de formar un gobierno con una mayoría parlamentaria. Se necesitan 176 votos para conseguirla y nadie tiene la fuerza para gobernar en soledad. La negociación es por tanto obligatoria.

¿Cuáles son las posibilidades? Una apertura del PSOE hacia la izquierda de Podemos con el apoyo de los catalanes de la izquierda republicana del ERC permitiría asegurar 180 votos para la gobernabilidad. Un resultado similar lo daría una coalición con Ciudadanos, pero con la diferencia de que el líder de esta agrupación ya ha dicho que no pactaría nunca con Pedro Sánchez. Se sabe que en campaña electoral, los candidatos suelen hacer afirmaciones tajantes que, sucesivamente, cuando van morigerando. De por medio, la presencia de los catalanes más respetuosos de la legalidad, invita a buscar una solución que no pase solo por aplicar el código penal, en referencia a la rebelión llevada a cabo en 2017 y que ha terminado con la detención de los líderes que no huyeron como Puigdemont.

La política española entra en la fase negociadora. Luego de las declaraciones de campaña, ya es tiempo de pasar al realismo de lo posible.