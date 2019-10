El toma y daca del acuerdo entre Rusia y Turquía en Siria

Vladimir Putin y su par turco Receip Erdogan alcanzaron un acuerdo a partir de una lógica de costos-beneficios que permite una situación apenas mejor que la guerra.

El acuerdo alcanzado entre el presidente Vladimir Putin y su par turco Receip Erdogan tiene muchos significados, no siempre buenos. El problema para Erdogan era la presencia en su frontera de un territorio habitado por kurdos, tradicionales de los kurdos de Turquía, con los que mantiene un conflicto que ha provocado unos 40.000 muertos. Los kurdos, que nunca han podido formar un estado propio, son unos 40 millones y están desparramados entre Turquía, Irán, Iraq y Siria y mínimamente en Armenia. Hay además una gran diáspora que ha emigrado en varios países. Los más de 3 millones de kurdos sirios viven en el norte de Siria, una región que limita con el área turca habitada por los kurdos de ese país. Las milicias del partido de los trabajadores kurdos (PKK) activo en los dos países, en el pasado ha cruzado la frontera para ponerse a salvo del ejército turco a lo largo del conflicto, por ello en 1998 Turquía y Siria acordaron la posibilidad de que Ankara pudiera introducirse en el norte sirio para perseguir a los milicianos del PKK, considerados terroristas.

La retirada de los Estados Unidos del norte de Siria, supuso el ok de la Casa Blanca para que Ankara se desembarazara de la presencia de milicias kurdas del YPG en la franja fronteriza, un territorio de unos 30 km de ancho y casi 500 de largo.

El problema es que el YPG había sido clave para combatir al Isis y otros grupos terroristas en el norte de Siria, luego de que los turcos favorecieran su llegada, y en esa lucha tuvieron 11.000 bajas en estos últimos años. Habían podido instalar en la región un sistema cantonal democrático, el Rojava, autónomo del gobierno de Damasco, un ejemplo como pocos en Medio Oriente. Ese esfuerzo se coordinó con los propios norteamericanos que habían hecho entender que apoyarían la continuidad de su provincia autónoma. La salida de Estados Unidos que impedía una invasión turca, supuso por tanto dar la espalda a estos aliados para no irritar a Turquía, aliado díscolo y difícil de manejar de la Casa Blanca y de la OTAN.

La salida de la región de Estados Unidos supuso un vacío inmediatamente ocupado, en realidad hace tiempo, por Rusia. De ahí que ha sido Vladimir Putin quien ha hecho entrar en razones a su par Erdogan, negociando una solución. Medio Oriente sabe que Moscú tiene claro el pulso de la situación y lo maneja, mientras ha perdido credibilidad la errática política de la Casa Blanca.

Turquía vigilará su frontera manteniendo una presencia “suave” en la franja problemática, que podrá patrullar junto con militares rusos, al tiempo que la aduana será controlada junto con policías de Damasco. El YPG deberá alejarse de la franja, lo cual supone directamente más desplazados. El cuadro de la situación es lo posible al negociar desde los intereses de cada actor de ese tablero. Israel ya recibió el visto bueno para anexarse el Golán sirio, la vigilancia de las milicias chiitas de Irán seguirá impidiendo la entrada a Siria de yihadistas. Damasco acepta perder una franja de territorio a la que no asigna mucha importancia, y podrá seguir en su esfuerzo para recuperar la provincia de idlib, donde se han concentrado los grupos yihadistas derrotados en el resto del país, y los kurdos seguirán controlando la zona estratégica de Deir Ezzor, donde están los campos petroleros que producen el 75% del petróleo de Siria. Arabia Saudita, principal auspiciador del Isis y otros grupos terroristas, ha dado el visto bueno por esta situación. Rusia es el garante de esta situación y se transforma en el árbitro de la región, reconocido y aceptado por todos. No es un acuerdo justo, no es lo mejor, no es una garantía de paz futura porque sin justicia difícilmente puede haber paz. Es apenas un reparto de poder que alcanza el punto de equilibro posible en un juego de costos-beneficios que podemos considerar algo mejor que la carnicería llevada a cabo a lo largo de estos seis años.